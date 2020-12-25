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Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Москве
Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Москве
Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Москве с 18 января по 12 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:09
2020-12-25T15:09
культура
музыка
новости культуры
марина брусникина
солисты москвы
новая россия
игорь бутман
константин хабенский
юрий башмет
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Москве с 18 января по 12 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В рамках фестиваля пройдет 12 выступлений на семи концертных площадках Москвы: в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале консерватории, "Зарядье", Доме музыки, МХАТ имени Горького, "Современнике" и Башмет-центре. Каждый вечер будет проходить со строгим соблюдением противовирусных мер."Этот год очень многому нас научил, в том числе, умению менять планы на полном ходу, ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но, несмотря на то, что все мы сейчас переживаем непростое время, связанное с ограничениями, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем обычно, за неделю до моего дня рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет особенным", - рассказал Башмет.По его мнению, первый опыт проведения крупного фестиваля в Москве в 2020 году показал, что такой форум искусств городу жизненно нужен.В числе участников второго фестиваля такие знаменитости, как скрипач Максим Венгеров (Израиль), пианист из США Ефим Бронфман, арфист Ксавье Деместр (Франция), баритон из Швейцарии Маттиас Герне, скрипачка Патрисия Копачинская из Швейцарии, пианист из Франции Давид Фрай, виолончелист из Венгрии Иштван Вардаи, гитарист из Германии Нико Кук. А также российские музыканты и актеры: Ксения Башмет, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Михаил Пореченков и другие.На фестивале выступят сразу три коллектива маэстро Башмета – камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.Откроется фестиваль 18 января премьерой – в "Зарядье" пройдет музыкально-литературное действо "Есенин и Маяковский", посвященное двум гениям поэзии ХХ века. 10 февраля зрителей ждет еще одна мировая премьера – на сцене МХАТ имени Горького будет представлен музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова. В режиссуре Марины Брусникиной пройдет спектакль-концерт "Онегин. Лирические отступления".3 февраля в "Зарядье" выступит многократный участник фестивалей Башмета итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Ансамбль представит программу - музыкальное путешествие с Антонио Вивальди. 8 февраля в программу Зимнего фестиваля впервые войдет джаз –один из любимых жанров маэстро. На сцене Концертного зала имени Чайковского встретятся два коллектива – "Солисты Москвы" Юрия Башмета и Биг-бэнд Игоря Бутмана.Завершится фестиваль гала-концертом в Большом зале консерватории 12 февраля при участии Сергея Гармаша, Ксении Башмет, Нико Кука и Всероссийского симфонического оркестра под управлением Башмета и Клаудио Ванделли.
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музыка, новости культуры, марина брусникина, солисты москвы, новая россия, игорь бутман, константин хабенский, юрий башмет

Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Москве

15:09 25.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Художественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета пройдет в Москве с 18 января по 12 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В рамках фестиваля пройдет 12 выступлений на семи концертных площадках Москвы: в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале консерватории, "Зарядье", Доме музыки, МХАТ имени Горького, "Современнике" и Башмет-центре. Каждый вечер будет проходить со строгим соблюдением противовирусных мер.
"Этот год очень многому нас научил, в том числе, умению менять планы на полном ходу, ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но, несмотря на то, что все мы сейчас переживаем непростое время, связанное с ограничениями, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем обычно, за неделю до моего дня рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет особенным", - рассказал Башмет.
По его мнению, первый опыт проведения крупного фестиваля в Москве в 2020 году показал, что такой форум искусств городу жизненно нужен.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и актер Константин Хабенский
Художественный руководитель симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет и актер Константин Хабенский перед началом концерта в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 22 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и актер Константин Хабенский
В числе участников второго фестиваля такие знаменитости, как скрипач Максим Венгеров (Израиль), пианист из США Ефим Бронфман, арфист Ксавье Деместр (Франция), баритон из Швейцарии Маттиас Герне, скрипачка Патрисия Копачинская из Швейцарии, пианист из Франции Давид Фрай, виолончелист из Венгрии Иштван Вардаи, гитарист из Германии Нико Кук. А также российские музыканты и актеры: Ксения Башмет, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Михаил Пореченков и другие.
На фестивале выступят сразу три коллектива маэстро Башмета – камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Откроется фестиваль 18 января премьерой – в "Зарядье" пройдет музыкально-литературное действо "Есенин и Маяковский", посвященное двум гениям поэзии ХХ века. 10 февраля зрителей ждет еще одна мировая премьера – на сцене МХАТ имени Горького будет представлен музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова. В режиссуре Марины Брусникиной пройдет спектакль-концерт "Онегин. Лирические отступления".
3 февраля в "Зарядье" выступит многократный участник фестивалей Башмета итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Ансамбль представит программу - музыкальное путешествие с Антонио Вивальди. 8 февраля в программу Зимнего фестиваля впервые войдет джаз –один из любимых жанров маэстро. На сцене Концертного зала имени Чайковского встретятся два коллектива – "Солисты Москвы" Юрия Башмета и Биг-бэнд Игоря Бутмана.
Завершится фестиваль гала-концертом в Большом зале консерватории 12 февраля при участии Сергея Гармаша, Ксении Башмет, Нико Кука и Всероссийского симфонического оркестра под управлением Башмета и Клаудио Ванделли.
Дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 04.11.2019
4 ноября 2019, 08:00Культура
Юрий Башмет: использовать детей в корыстных целях — преступление
 
КультураМузыкаНовости культурыМарина БрусникинаСолисты МосквыНовая РоссияИгорь БутманКонстантин ХабенскийЮрий Башмет
 
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