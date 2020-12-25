https://ria.ru/20201225/bank-1590934668.html

МСП Банк организовал размещение биржевых облигаций ТД "РКС-Сочи"

МСП Банк организовал размещение биржевых облигаций ТД "РКС-Сочи"

МСП Банк выступил соорганизатором размещения выпуска биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:14

2020-12-25T15:14

2020-12-25T15:14

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. МСП Банк выступил соорганизатором размещения выпуска биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.Цена размещения бумаг - 100% от номинала (1000 рублей за 1 облигацию). Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Вторым соорганизатором выступает ИК "Септем Капитал".По данным пресс-службы, за первые два дня размещено облигаций на сумму 400 миллионов рублей, подано 438 заявок от инвесторов, средний размер заявки - 451 тысяча рублей.ТД “РКС Сочи”, входящая в группу "РКС Девелопмент", проводит уже второе размещение облигаций в текущем году. Как ожидается, размещение нового выпуска облигаций поможет группе РКС реализовать новый масштабный проект в Москве.ООО "Торговый дом "РКС-Сочи" входит в группу “РКС Девелопмент”, которая является девелопером жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ в региональных городах европейской части России. С момента основания группы РКС в 2007 году общий объем ввода в эксплуатацию составил почти 400 тысяч квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20201224/kredity-1590755026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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