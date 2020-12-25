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МСП Банк организовал размещение биржевых облигаций ТД "РКС-Сочи"
МСП Банк организовал размещение биржевых облигаций ТД "РКС-Сочи"
МСП Банк выступил соорганизатором размещения выпуска биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:14
2020-12-25T15:14
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. МСП Банк выступил соорганизатором размещения выпуска биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.Цена размещения бумаг - 100% от номинала (1000 рублей за 1 облигацию). Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Вторым соорганизатором выступает ИК "Септем Капитал".По данным пресс-службы, за первые два дня размещено облигаций на сумму 400 миллионов рублей, подано 438 заявок от инвесторов, средний размер заявки - 451 тысяча рублей.ТД “РКС Сочи”, входящая в группу "РКС Девелопмент", проводит уже второе размещение облигаций в текущем году. Как ожидается, размещение нового выпуска облигаций поможет группе РКС реализовать новый масштабный проект в Москве.ООО "Торговый дом "РКС-Сочи" входит в группу “РКС Девелопмент”, которая является девелопером жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ в региональных городах европейской части России. С момента основания группы РКС в 2007 году общий объем ввода в эксплуатацию составил почти 400 тысяч квадратных метров жилья.
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк организовал размещение биржевых облигаций ТД "РКС-Сочи"

15:14 25.12.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. МСП Банк выступил соорганизатором размещения выпуска биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Цена размещения бумаг - 100% от номинала (1000 рублей за 1 облигацию). Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Вторым соорганизатором выступает ИК "Септем Капитал".
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По данным пресс-службы, за первые два дня размещено облигаций на сумму 400 миллионов рублей, подано 438 заявок от инвесторов, средний размер заявки - 451 тысяча рублей.
ТД “РКС Сочи”, входящая в группу "РКС Девелопмент", проводит уже второе размещение облигаций в текущем году. Как ожидается, размещение нового выпуска облигаций поможет группе РКС реализовать новый масштабный проект в Москве.
"Мы с готовностью поддержали новое размещение ценных бумаг компании "Торговый дом "РКС-Сочи". Для рынка это сигнал, что инструмент востребован и его использование дает те результаты, на которые рассчитывал эмитент. Строительная отрасль в числе флагманов российской экономики, поэтому мы приветствуем активное использование ими новых инструментов финансирования, так как биржевые облигации. Кроме того, выход девелоперов на фондовый рынок повышает прозрачность и качество корпоративного управления на строительном рынке в целом", - отметил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов, слова которого приводятся в сообщении.
ООО "Торговый дом "РКС-Сочи" входит в группу “РКС Девелопмент”, которая является девелопером жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ в региональных городах европейской части России. С момента основания группы РКС в 2007 году общий объем ввода в эксплуатацию составил почти 400 тысяч квадратных метров жилья.
 
Корпорация МСПМСП Банк
 
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