https://ria.ru/20201225/bakin-1590974681.html

Умер глава заксобрания Кировской области, болевший COVID-19

Умер глава заксобрания Кировской области, болевший COVID-19

Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался в пятницу в больнице, где его лечили от коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:47

2020-12-25T17:47

2020-12-25T17:55

игорь васильев

вятский государственный университет

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здоровье - общество

кировская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался в пятницу в больнице, где его лечили от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального парламента Павел Караваев."Владимир Гаврилович умер сегодня во второй половине дня… Он болел коронавирусом. С прошлой недели находился в госпитале. Ему было 74 года", - сказал собеседник агентства.Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнование родным и близким главы регионального парламента."Сегодня ушел из жизни глава законодательного собрания области, ответственный и мудрый, преданный своему делу человек, болеющий душой за свою малую родину и ее благополучие. В действующем созыве заксобрания он был самым опытным депутатом… Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте правительства региона.Отмечается, что Бакин "за время трудовой деятельности удостоился звания "Заслуженный экономист России", он - почетный профессор Вятского государственного университета, руководил строительным управлением и налоговой службой региона, а в 1990-е годы - всей экономикой Кировской области".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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