Умер глава заксобрания Кировской области, болевший COVID-19
17:47 25.12.2020 (обновлено: 17:55 25.12.2020)
© Фото : Законодательное Собрание Кировской областиПредседатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Гаврилович Бакин
© Фото : Законодательное Собрание Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался в пятницу в больнице, где его лечили от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального парламента Павел Караваев.
"Владимир Гаврилович умер сегодня во второй половине дня… Он болел коронавирусом. С прошлой недели находился в госпитале. Ему было 74 года", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнование родным и близким главы регионального парламента.
"Сегодня ушел из жизни глава законодательного собрания области, ответственный и мудрый, преданный своему делу человек, болеющий душой за свою малую родину и ее благополучие. В действующем созыве заксобрания он был самым опытным депутатом… Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте правительства региона.
Отмечается, что Бакин "за время трудовой деятельности удостоился звания "Заслуженный экономист России", он - почетный профессор Вятского государственного университета, руководил строительным управлением и налоговой службой региона, а в 1990-е годы - всей экономикой Кировской области".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.