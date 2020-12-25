Тамбовский губернатор передал новые школьные автобусы районам

"Передача школам районов новых автобусов в конце года - многолетняя добрая традиция. Несмотря ни на что, этот год не стал исключением, и мы вручаем ключи от новых машин, соответствующих всем требованиям безопасности. Обеспечение безопасности детей, в том числе и по дороге в школу, - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти. Это не только своевременная замена и ремонт транспортных средств, но и поддержание в нормативном состоянии дорог, ведущих к школам", - приводит пресс-служба слова Никитина.