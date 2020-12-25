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Тамбовская область
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Тамбовский губернатор передал новые школьные автобусы районам
Тамбовский губернатор передал новые школьные автобусы районам
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу вручил руководителям муниципалитетов области ключи и документы от 26 новых школьных... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:35
2020-12-25T20:35
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 25 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу вручил руководителям муниципалитетов области ключи и документы от 26 новых школьных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Всего на обновление автопарка в школах области в 2020 году из федерального бюджета выделено 56,7 миллиона рублей.За последние16 лет, с 2005 по 2020 годы, в регионе приобретено более пятисот школьных автобусов, которые перевозят свыше 8,7 тысячи детей по 493 регулярным маршрутам протяженностью более 6 тысяч километров.
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александр никитин, тамбовская область

Тамбовский губернатор передал новые школьные автобусы районам

20:35 25.12.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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ТАМБОВ, 25 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу вручил руководителям муниципалитетов области ключи и документы от 26 новых школьных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Всего на обновление автопарка в школах области в 2020 году из федерального бюджета выделено 56,7 миллиона рублей.
"На Тамбовщину поступили автобусы российского производства. 23 автобуса марки ПАЗ и три автобуса повышенной вместимости оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей. Новый транспорт заменит модели, чей срок эксплуатации превысил 10 лет", - сказал представитель пресс-службы.
За последние16 лет, с 2005 по 2020 годы, в регионе приобретено более пятисот школьных автобусов, которые перевозят свыше 8,7 тысячи детей по 493 регулярным маршрутам протяженностью более 6 тысяч километров.
"Передача школам районов новых автобусов в конце года - многолетняя добрая традиция. Несмотря ни на что, этот год не стал исключением, и мы вручаем ключи от новых машин, соответствующих всем требованиям безопасности. Обеспечение безопасности детей, в том числе и по дороге в школу, - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти. Это не только своевременная замена и ремонт транспортных средств, но и поддержание в нормативном состоянии дорог, ведущих к школам", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 21:56Тамбовская область
Глава Тамбовщины поручил ведомствам контролировать цены на продукты
 
Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская область
 
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