Тамбовский губернатор передал новые школьные автобусы районам
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 25 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу вручил руководителям муниципалитетов области ключи и документы от 26 новых школьных автобусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Всего на обновление автопарка в школах области в 2020 году из федерального бюджета выделено 56,7 миллиона рублей.
"На Тамбовщину поступили автобусы российского производства. 23 автобуса марки ПАЗ и три автобуса повышенной вместимости оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей. Новый транспорт заменит модели, чей срок эксплуатации превысил 10 лет", - сказал представитель пресс-службы.
За последние16 лет, с 2005 по 2020 годы, в регионе приобретено более пятисот школьных автобусов, которые перевозят свыше 8,7 тысячи детей по 493 регулярным маршрутам протяженностью более 6 тысяч километров.
"Передача школам районов новых автобусов в конце года - многолетняя добрая традиция. Несмотря ни на что, этот год не стал исключением, и мы вручаем ключи от новых машин, соответствующих всем требованиям безопасности. Обеспечение безопасности детей, в том числе и по дороге в школу, - одно из ключевых направлений работы исполнительной власти. Это не только своевременная замена и ремонт транспортных средств, но и поддержание в нормативном состоянии дорог, ведущих к школам", - приводит пресс-служба слова Никитина.