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РФПИ заявил о приостановке поставок препарата от COVID-19 за рубеж
РФПИ заявил о приостановке поставок препарата от COVID-19 за рубеж
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил поставки "Авифавира" на зарубежные рынки из-за высокого спроса в России, заявил глава фонда Кирилл... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:52
2020-12-25T16:01
промомед
кирилл дмитриев
р-фарм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил поставки "Авифавира" на зарубежные рынки из-за высокого спроса в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Авифавир" стал третьим препаратом на основ фавипиравира, одобренным в РФ для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед".В ноябре для удовлетворения спроса на "Авифавир" ООО "Кромис" (совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар") сообщало о том, что удвоит производственные мощности для выпуска 200 тысяч упаковок препарата в месяц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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промомед, кирилл дмитриев, р-фарм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество

РФПИ заявил о приостановке поставок препарата от COVID-19 за рубеж

14:52 25.12.2020 (обновлено: 16:01 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил поставки "Авифавира" на зарубежные рынки из-за высокого спроса в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Авифавир" стал третьим препаратом на основ фавипиравира, одобренным в РФ для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед".
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В ноябре для удовлетворения спроса на "Авифавир" ООО "Кромис" (совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар") сообщало о том, что удвоит производственные мощности для выпуска 200 тысяч упаковок препарата в месяц.

"На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России. Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки на за рубеж", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаПромомедКирилл ДмитриевР-фармКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - Общество
 
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