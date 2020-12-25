https://ria.ru/20201225/avifavir-1590928468.html
РФПИ заявил о приостановке поставок препарата от COVID-19 за рубеж
РФПИ заявил о приостановке поставок препарата от COVID-19 за рубеж
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил поставки "Авифавира" на зарубежные рынки из-за высокого спроса в России, заявил глава фонда Кирилл... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:52
2020-12-25T14:52
2020-12-25T16:01
промомед
кирилл дмитриев
р-фарм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приостановил поставки "Авифавира" на зарубежные рынки из-за высокого спроса в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Авифавир" стал третьим препаратом на основ фавипиравира, одобренным в РФ для амбулаторного применения. В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение "Коронавира" компании "Р-Фарм" и "Арепливира" компании "Промомед".В ноябре для удовлетворения спроса на "Авифавир" ООО "Кромис" (совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар") сообщало о том, что удвоит производственные мощности для выпуска 200 тысяч упаковок препарата в месяц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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промомед, кирилл дмитриев, р-фарм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество