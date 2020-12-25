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Шестнадцать букв "М" из московского метро разыграют на аукционе
Шестнадцать букв "М" из московского метро разыграют на аукционе
Шестнадцать букв "М" из московского метро разыграют на специальном аукционе 28 декабря, стартовая цена составит 10 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:22
2020-12-25T15:22
северный речной вокзал
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Шестнадцать букв "М" из московского метро разыграют на специальном аукционе 28 декабря, стартовая цена составит 10 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."К Новому году на специальном аукционе мы разыграем 16 легендарных букв "М". Да, это те самые яркие и всем знакомые с детства символы метро. Они с 1985 года служили городу и много лет верно указывали путь в подземку миллионам жителей. Сейчас мы приводим всю навигацию метро к новому стандарту, да и старые износились, поэтому постепенно их заменяем, а одна из 16 уже снятых букв "М" может поселиться у вас дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что аукцион пройдёт 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Стартовая цена составит 10 тысяч рублей. Регистрация на аукцион открывается 25 декабря."В аукционе поучаствовать смогут только 35 первых человек. Порадуйте себя действительно редким новогодним подарком, удач", - добавили в дептрансе.
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северный речной вокзал, москва, московский метрополитен, общество

Шестнадцать букв "М" из московского метро разыграют на аукционе

15:22 25.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБуквы "М" у входа на станцию московского метро
Буквы М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Шестнадцать букв "М" из московского метро разыграют на специальном аукционе 28 декабря, стартовая цена составит 10 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"К Новому году на специальном аукционе мы разыграем 16 легендарных букв "М". Да, это те самые яркие и всем знакомые с детства символы метро. Они с 1985 года служили городу и много лет верно указывали путь в подземку миллионам жителей. Сейчас мы приводим всю навигацию метро к новому стандарту, да и старые износились, поэтому постепенно их заменяем, а одна из 16 уже снятых букв "М" может поселиться у вас дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аукцион пройдёт 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Стартовая цена составит 10 тысяч рублей. Регистрация на аукцион открывается 25 декабря.
"В аукционе поучаствовать смогут только 35 первых человек. Порадуйте себя действительно редким новогодним подарком, удач", - добавили в дептрансе.
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Северный Речной вокзалМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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