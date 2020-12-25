https://ria.ru/20201225/armiya-1590866049.html

Выбор РИА Новости: главные ожидаемые события в военной сфере в 2021 году

Выбор РИА Новости: главные ожидаемые события в военной сфере в 2021 году

Россия планирует в новом году продолжить качественное развитие своих Вооруженных сил и обеспечить их эффективность. Основные приоритеты - высокая боевая... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:26

2020-12-25T10:26

2020-12-25T10:26

новый год—2021

россия

ту-160м

су-57

пао "туполев"

сармат (ракета)

плесецк (космодром)

армата

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Россия планирует в новом году продолжить качественное развитие своих Вооруженных сил и обеспечить их эффективность. Основные приоритеты - высокая боевая готовность ядерных сил, укрепление потенциала сил неядерного сдерживания, переоснащение армии, выполнение гособоронзаказа.РФ развивает свою военную составляющую, оборонно-промышленный комплекс, а также военное и военно-техническое сотрудничество с другими странами на фоне расширяющихся западных санкций и наращивания сил НАТО у границ страны. Еще один фактор, создающий трудности, например, при продаже оружия, - пандемия коронавируса.УченияМинобороны РФ уделяет большое внимание боевой учебе и повышению квалификации российских солдат и офицеров, для чего в течение года проводятся тысячи учений и полевых сборов. К примеру, в 2020 году было проведено 18 тысяч учений.Центральными маневрами российских Вооруженных сил в 2021 году станут российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", в ходе которых планируется отработать новые подходы к применению региональной группировки войск Союзного государства. Учения пройдут в сентябре следующего года. На маневры планируется пригласить широкий пул иностранных, в том числе западных, наблюдателей.Количественные показатели учений "Запад-2021", а также их легенда пока не раскрываются. К подобным учениям традиционно привлекаются масштабные межвидовые группировки войск. Например, в прошедших в сентябре это года стратегических учениях "Кавказ-2020" было задействовано около 80 тысяч человек.Еще одним важным элементом повышения обученности личного состава армии РФ станут "Армейские международные игры-2021", которые пройдут с 22 августа по 4 сентября и будут включать 34 конкурса. Участие в играх уже подтвердили почти 50 стран. Этапу с иностранными участниками будут предшествовать окружные и общеармейские российские военные игры, которые предусматривают соревнования для всех видов и родов войск.Фактически, игры представляют собой серию учений с элементами спортивного соревнования, что повышает мотивацию участников и позволяет подготовить, отобрать и поощрить лучшие экипажи и бойцов ВС РФ.Судьба СНВ-3В международном плане основная военно-политическая интрига предстоящего года – статус договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или СНВ-3. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года и, соответственно, истекает 5 февраля 2021-го.Россия неоднократно заявляла о готовности продлить этот договор, однако до сих пор сколько-нибудь внятного ответа со стороны Соединенных Штатов на эту инициативу не получила. Если же это соглашение канет в Лету, то мир останется вообще без каких-либо договоров, сдерживающих арсеналы двух крупнейших ядерных держав.До этого США в одностороннем порядке вышли из Договора по ограничению систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также из Договора по Открытому небу, предполагающему наблюдательные полеты над территориями стран-участниц. Строившаяся десятилетиями архитектура стратегической стабильности рушится на глазах.Рост ядерной мощи РФОдна из главных реперных точек развития вооруженной мощи России в 2021 году – так называемый уровень современности стратегических ядерных сил, демонстрирующий долю новейших ракетных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения.Впервые за всю историю рода войск этот показатель в 2021 году достигнет 88,3%. На боевое дежурство, в частности, будут поставлены 13 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Авангард". Инфраструктура для новых ракет будет построена в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле.Вероятные важнейшие испытания 2021 года – первый полноценный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая в перспективе должна заменить в РВСН комплекс "Воевода". Для проведения стрельбы новой ракеты в следующем году будет обустроен спецполигон в районе поселка Северо-Енисейский. Конкретные сроки строительства полигона не раскрываются.Опытно-конструкторские работы по ракете "Сармат" начались в 2011 году. До настоящего момента выполнены два бросковых испытания ракеты с космодрома Плесецк. Ожидается, что ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. Дальность стрельбы новой ракетой должна составить рекордные 18 тысяч километров.Новое оружиеДля Сухопутных войск России в 2021 году главное событие – поступление первой серийной партии новейших танков Т-14 "Армата". Планируется, что в перспективе "Армата" станет основным танком российских Вооруженных сил. Сейчас машины продолжают проходить в армии войсковые испытания.Контракт на 132 танка и БМП на платформе "Армата" был подписан летом 2018 года на форуме "Армия". Танк Т-14 "Армата" сочетает целый ряд новшеств. Машина получила необитаемую башню, которая вместе с боезапасом полностью изолирована от бронекапсулы, где размещен экипаж. Такое решение должно повысить выживаемость танкистов на поле боя.Машина оснащена новыми радиоэлектронными системами, в частности системой управления и радиолокационной станцией. "Армата" получила новый уровень защиты – кроме улучшенной динамической защиты, на танке применяется система активной защиты "Афганит".В авиации основным событием нового года станет начало государственных испытаний модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М. Самолеты Ту-160, также известные как "Белые лебеди", являются носителями крылатых ракет большой дальности воздушного базирования, которые могут оснащаться ядерной боевой частью. Ожидается, что Ту-160М получит новую систему вооружения, позволяющую применять перспективные крылатые ракеты.В ноябре этого года Ту-160М совершил первый испытательный полет с новыми двигателями НК-32-02. Контракт на поставку усовершенствованных ракетоносцев был подписан между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" в январе 2018 года. Сделка предполагает строительство для Дальней авиации РФ десяти таких машин.Военно-морской флот РФ в следующем году должен получить две атомные подводные лодки с баллистическими ракетами "Булава" - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Они станут второй и третьей, которые строятся по усовершенствованному проекту 955А "Борей-А".Первая такая субмарина "Князь Владимир" служит на Северном флоте с 2020 года. Также в составе ВМФ есть три атомных крейсера базового 955-го проекта - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Бореи-А" менее шумные, а также оснащены более совершенными системами маневрирования, удержания на глубине и управления оружием.Помимо стратегических атомных подлодок флот в следующем году должен получить и многоцелевые. В 2020 году в состав ВМФ должна была войти первая субмарина проекта 885М "Ясень-М" "Казань". Сообщалось о ее испытаниях на Северном флоте, включая пуски крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", а также неназванной противокорабельной ракеты.Тем не менее, до сих пор АПЛ в состав флота так и не вошла. На разных стадиях строительства находятся корабли этого же проекта "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Еще две заложенные летом подлодки "Воронеж" и "Владивосток" пополнят состав флота на рубеже 2026-2027 годов.В 2021 году также продолжится строительство подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Состоится закладка первого из шести корветов проекта 20380 и 20385 на Амурском судостроительном заводе.Перспективы экспорта вооруженийВ 2021 году ожидаются новые экспортные поставки российского вооружения на фоне продолжающейся пандемии и давления со стороны США как на предприятия-поставщики России, так и на зарубежных покупателей.Россия рассчитывает, что бестселлерами в ближайшей перспективе станут истребитель пятого поколения Су-57, бронетехника на платформе "Армата", модернизированные вертолеты, зенитные ракетные системы С-400 и другая техника.Объем российского портфеля экспортных заказов сохраняется в последние годы на уровне 50-55 миллиардов долларов. С 2000 года российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" поставила за рубеж продукции военного назначения на сумму более 180 миллиардов долларов.Важной площадкой продвижения российские вооружений для иностранных заказчиков стал ежегодный военно-технический форум "Армия", который проводится под эгидой Минобороны в подмосковной Кубинке.В 2021 году "Армия" состоится в августе. Как правило, в ходе мероприятия подписываются триллионные контракты на поставку нового оружия для армии РФ и заключаются сделки на сотни миллионов долларов с иностранными заказчиками.

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