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Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца
Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца
Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:22
2020-12-25T12:22
2020-12-25T12:23
следственный комитет россии (ск рф)
тамбов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.По оперативным данным, молодой человек начал готовиться к теракту - именно так квалифицировано случившееся - под влиянием неких "деструктивных субкультур". Инструкцию, как сделать самодельную бомбу, юноша нашел в интернете, полагает следствие."Ленинский районный суд Тамбова заключил подозреваемого под стражу на два месяца", - сказала Кярсна.
https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html
тамбов
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следственный комитет россии (ск рф), тамбов, происшествия