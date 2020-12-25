Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/arest-1590890887.html
Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца
Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца
Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:22
2020-12-25T12:23
следственный комитет россии (ск рф)
тамбов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590873789_0:0:1639:922_1920x0_80_0_0_7eef9cf14c2be31cce5affd0b7929845.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.По оперативным данным, молодой человек начал готовиться к теракту - именно так квалифицировано случившееся - под влиянием неких "деструктивных субкультур". Инструкцию, как сделать самодельную бомбу, юноша нашел в интернете, полагает следствие."Ленинский районный суд Тамбова заключил подозреваемого под стражу на два месяца", - сказала Кярсна.
https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590873789_139:0:1368:922_1920x0_80_0_0_edd2e15f6ddfac68ea4a1a40fe9121fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), тамбов, происшествия

Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца

12:22 25.12.2020 (обновлено: 12:23 25.12.2020)
 
© ФСБ РФЗадержание подростка, подозреваемого в подготовке теракта в Тамбове
Задержание подростка, подозреваемого в подготовке теракта в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© ФСБ РФ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.
По оперативным данным, молодой человек начал готовиться к теракту - именно так квалифицировано случившееся - под влиянием неких "деструктивных субкультур". Инструкцию, как сделать самодельную бомбу, юноша нашел в интернете, полагает следствие.
"Ленинский районный суд Тамбова заключил подозреваемого под стражу на два месяца", - сказала Кярсна.
ФСБ РФ задержала члена террористической организации в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 13:52
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
 
Следственный комитет России (СК РФ)ТамбовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния