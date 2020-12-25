https://ria.ru/20201225/arest-1590890887.html

Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца

Планировавшего теракт в Тамбове подростка арестовали на два месяца

Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:22

2020-12-25T12:22

2020-12-25T12:23

следственный комитет россии (ск рф)

тамбов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Суд заключил под стражу 17-летнего студента тамбовского колледжа, который, по данным следствия, планировал взорвать бомбу в одном из городских зданий, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна.По оперативным данным, молодой человек начал готовиться к теракту - именно так квалифицировано случившееся - под влиянием неких "деструктивных субкультур". Инструкцию, как сделать самодельную бомбу, юноша нашел в интернете, полагает следствие."Ленинский районный суд Тамбова заключил подозреваемого под стражу на два месяца", - сказала Кярсна.

https://ria.ru/20201125/terakty-1584812541.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тамбов, происшествия