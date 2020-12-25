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https://ria.ru/20201225/areplivir-1590956563.html
Разработчик "Арепливира" разместил дебютные облигации на миллиард рублей
Разработчик "Арепливира" разместил дебютные облигации на миллиард рублей
Компания "Промомед", разработавшая препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", разместила на Московской бирже дебютный выпуск облигаций в объеме 1... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:38
2020-12-25T16:38
распространение нового коронавируса
промомед
арепливир
россия
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Компания "Промомед", разработавшая препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", разместила на Московской бирже дебютный выпуск облигаций в объеме 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.Холдинговая компания "Промомед ДМ" разместила трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами под поручительство производственной площадки АО "Биохимик", принадлежащей "Промомеду". Организаторами выступили Райффайзенбанк, банк "Открытие" и "Универ Капитал". Заявки на облигации компания собирала в среду, изначально ориентируя инвесторов на объем размещения 0,5-1 миллиард рублей и ставку первого купона в диапазоне 9-9,5% годовых. В итоге была установлена ставка купона на уровне 9,5% годовых.Впервые за последние несколько лет на рынке появились облигации российской фармацевтической компании, что позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели инструментами с фиксированной доходностью предприятия отрасли. И размещение сопровождалось высоким спросом инвесторов. Так, переподписка на момент закрытия книги была более чем 1,3 раза, рассказал РИА Новости Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских услуг Райффайзенбанка."Успеху сделки, на наш взгляд, способствовали несколько факторов: дефицит отрасли в рынке, устойчивое финансовое положение компании и перспективы развития, наличие независимой оценки в виде рейтинга "Эксперт РА" и интересная доходность. Мы ожидаем высокой активности в бумаге и на вторичном рынке", - сообщил он."Заём изначально таргетировался как среди институциональных, так и розничных инвесторов. В этой связи мы рады были увидеть в книге разные классы инвесторов, такие как банки и управляющие компании. Участие физических лиц было также большим, на их долю пришлось более 50% общего спроса... Нам кажется, что потенциал рублевого рынка облигаций для фармацевтических и медицинских компаний высокий, мы видим большой запрос инвесторов на антицикличные отрасли и новые имена в них. В этой связи, безусловно, могут быть новые интересные сделки на рынке", - заключил он.Препарат от коронавируса "Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции и распоряжением правительства РФ включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579589995.html
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промомед, арепливир, россия, экономика

Разработчик "Арепливира" разместил дебютные облигации на миллиард рублей

16:38 25.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Компания "Промомед", разработавшая препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", разместила на Московской бирже дебютный выпуск облигаций в объеме 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Холдинговая компания "Промомед ДМ" разместила трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами под поручительство производственной площадки АО "Биохимик", принадлежащей "Промомеду". Организаторами выступили Райффайзенбанк, банк "Открытие" и "Универ Капитал". Заявки на облигации компания собирала в среду, изначально ориентируя инвесторов на объем размещения 0,5-1 миллиард рублей и ставку первого купона в диапазоне 9-9,5% годовых. В итоге была установлена ставка купона на уровне 9,5% годовых.
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Впервые за последние несколько лет на рынке появились облигации российской фармацевтической компании, что позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели инструментами с фиксированной доходностью предприятия отрасли. И размещение сопровождалось высоким спросом инвесторов. Так, переподписка на момент закрытия книги была более чем 1,3 раза, рассказал РИА Новости Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских услуг Райффайзенбанка.
"Успеху сделки, на наш взгляд, способствовали несколько факторов: дефицит отрасли в рынке, устойчивое финансовое положение компании и перспективы развития, наличие независимой оценки в виде рейтинга "Эксперт РА" и интересная доходность. Мы ожидаем высокой активности в бумаге и на вторичном рынке", - сообщил он.
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"Заём изначально таргетировался как среди институциональных, так и розничных инвесторов. В этой связи мы рады были увидеть в книге разные классы инвесторов, такие как банки и управляющие компании. Участие физических лиц было также большим, на их долю пришлось более 50% общего спроса... Нам кажется, что потенциал рублевого рынка облигаций для фармацевтических и медицинских компаний высокий, мы видим большой запрос инвесторов на антицикличные отрасли и новые имена в них. В этой связи, безусловно, могут быть новые интересные сделки на рынке", - заключил он.
Препарат от коронавируса "Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции и распоряжением правительства РФ включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаПромомедАрепливирРоссияЭкономика
 
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