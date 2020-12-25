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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/antitela-1590914870.html
Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда
Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда
Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:03
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распространение нового коронавируса
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob. Согласно результатам опроса, девять процентов работодателей склоняются к выбору соискателя, имеющего антитела к коронавирусу. В 83 процентах случаев фирмы такую строку в резюме пока не принимают во внимание.При этом отмечается, что устойчивость к коронавирусу может быть преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ретейл и сферу услуг b2c. В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех федеральных округов.
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россия, superjob

Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда

14:03 25.12.2020 (обновлено: 15:44 25.12.2020)
 
© Fotolia / Minerva StudioСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Fotolia / Minerva Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob.
Согласно результатам опроса, девять процентов работодателей склоняются к выбору соискателя, имеющего антитела к коронавирусу. В 83 процентах случаев фирмы такую строку в резюме пока не принимают во внимание.
При этом отмечается, что устойчивость к коронавирусу может быть преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ретейл и сферу услуг b2c.
В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех федеральных округов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Распространение нового коронавирусаРоссияSuperjob
 
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