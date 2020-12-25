https://ria.ru/20201225/antitela-1590914870.html
Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда
Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда
Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:03
2020-12-25T14:03
2020-12-25T15:44
распространение нового коронавируса
россия
superjob
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob. Согласно результатам опроса, девять процентов работодателей склоняются к выбору соискателя, имеющего антитела к коронавирусу. В 83 процентах случаев фирмы такую строку в резюме пока не принимают во внимание.При этом отмечается, что устойчивость к коронавирусу может быть преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ретейл и сферу услуг b2c. В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех федеральных округов.
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россия, superjob
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob
.
Согласно результатам опроса, девять процентов работодателей склоняются к выбору соискателя, имеющего антитела к коронавирусу. В 83 процентах случаев фирмы такую строку в резюме пока не принимают во внимание.
При этом отмечается, что устойчивость к коронавирусу может быть преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ретейл и сферу услуг b2c.
В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех федеральных округов.