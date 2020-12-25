https://ria.ru/20201225/antitela-1590914870.html

Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда

Антитела к коронавирусу стали неожиданным преимуществом на рынке труда

Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:03

2020-12-25T14:03

2020-12-25T15:44

распространение нового коронавируса

россия

superjob

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Работодатели предпочтут взять на работу кандидата со справкой о наличии антител к COVID-19. Такие данные опубликовал портал SuperJob. Согласно результатам опроса, девять процентов работодателей склоняются к выбору соискателя, имеющего антитела к коронавирусу. В 83 процентах случаев фирмы такую строку в резюме пока не принимают во внимание.При этом отмечается, что устойчивость к коронавирусу может быть преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ретейл и сферу услуг b2c. В опросе приняли участие представители тысячи компаний из всех федеральных округов.

https://ria.ru/20200910/sobesedovanie-1577042156.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, superjob