https://ria.ru/20201225/-skoltekh--1590853447.html

Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года

Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года

Учредители Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") поддержали стратегию развития на 2021-2025 годы, в рамках которой он станет национальным... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:04

2020-12-25T08:04

2020-12-25T12:51

сбер

вэб

сколковский институт науки и технологий

сбербанк россии

игорь шувалов

владимир путин

герман греф

технологии

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Учредители Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") поддержали стратегию развития на 2021-2025 годы, в рамках которой он станет национальным центром технологической экспертизы по отдельным приоритетным направлениям и интегратором крупных национальных программ и инициатив, говорится в сообщении института.Ключевые приоритеты стратегии — усиление влияния "Сколтеха" на национальную экономику через внедрение результатов прикладных исследований, лицензирование технологий, создание новых компаний, а также формирование репутации лучшего университета в России для обучения бакалавров, магистров и аспирантов."В прошлом году "Сбер" и "Сколтех" заключили соглашение о стратегическом партнерстве для реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, а также создали лабораторию прикладных исследований в области машинного обучения. Мы крайне заинтересованы в опережающем развитии "Сколтеха" как одного из инновационных хабов страны и хотим быть частью этого процесса. "Сбер" приветствует прикладной характер стратегии 2021-2025, которая может стать одним из драйверов high-tech-предпринимательства в России", — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф."Потенциал "Сколтеха" должен быть востребован в работе по достижению национальных целей развития и повышению качества жизни людей в российских городах. Современные цифровые технологии меняют качество городских сервисов и открывают новые возможности для развития предпринимательства. Совместная задача всей системы институтов развития, чтобы жители российских городов получили доступ к таким продуктам и решениям", — отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.Президент России Владимир Путин предложил объявить наступающий 2021 год Годом науки и технологий.

https://ria.ru/20200917/6g-1577373932.html

https://ria.ru/20200709/1574132897.html

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сбер, вэб, сколковский институт науки и технологий, сбербанк россии, игорь шувалов, владимир путин, герман греф, технологии