Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
08:04 25.12.2020 (обновлено: 12:51 25.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСколковский институт науки и технологий (Сколтех)
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Учредители Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") поддержали стратегию развития на 2021-2025 годы, в рамках которой он станет национальным центром технологической экспертизы по отдельным приоритетным направлениям и интегратором крупных национальных программ и инициатив, говорится в сообщении института.
"Общее собрание учредителей Сколковского института науки и технологий единогласно одобрило стратегию на 2021-2025 годы. <…> "Сколтех" станет признанным национальным центром технологической экспертизы по отдельным приоритетным направлениям, интегратором крупных национальных программ и инициатив", — сообщается в релизе.
Ключевые приоритеты стратегии — усиление влияния "Сколтеха" на национальную экономику через внедрение результатов прикладных исследований, лицензирование технологий, создание новых компаний, а также формирование репутации лучшего университета в России для обучения бакалавров, магистров и аспирантов.
"В прошлом году "Сбер" и "Сколтех" заключили соглашение о стратегическом партнерстве для реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, а также создали лабораторию прикладных исследований в области машинного обучения. Мы крайне заинтересованы в опережающем развитии "Сколтеха" как одного из инновационных хабов страны и хотим быть частью этого процесса. "Сбер" приветствует прикладной характер стратегии 2021-2025, которая может стать одним из драйверов high-tech-предпринимательства в России", — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.
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"Потенциал "Сколтеха" должен быть востребован в работе по достижению национальных целей развития и повышению качества жизни людей в российских городах. Современные цифровые технологии меняют качество городских сервисов и открывают новые возможности для развития предпринимательства. Совместная задача всей системы институтов развития, чтобы жители российских городов получили доступ к таким продуктам и решениям", — отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
"Сколтех" в настоящее время реализует ряд системообразующих технологических проектов в рамках ключевых госпрограмм. Так, в 2018 году он создал Центр компетенций в области интернета вещей и Центр "Сеть радиодоступа 5G с открытой архитектурой", в 2020 году опытный образец базовой станции сети нового поколения интегрирован в сеть компании МТС. Его нефтегазовая лаборатория технологий разведки и разработки трудноизвлекаемых запасов выполняет заказы таких компаний, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Роснефть", Total, Schlumberger. В "Сколтех" также входят центры науки, инноваций и образования (ЦНИО).
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