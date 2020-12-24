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Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
Большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться на годовую премию в отпуск и купить подарки, показало... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:21
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россия
superjob
москва
зарплата
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться на годовую премию в отпуск и купить подарки, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, ожидающих получения премии по итогам года (тринадцатой зарплаты) из 361 населенного пункта всех округов России.Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Каждый одиннадцатый (9%) вложит полученную сумму в личные сбережения. 6% опрошенных планируют внести премию в оплату обучения. "Еще 6% устроят себе "праздник живота". 5% потратят тринадцатую зарплату на семью, 4% - на себя, 3% - на текущие потребности. По 2% опрошенных планируют использовать премию на ремонт авто, покупку электронного девайса или бытовой техники", - отмечают аналитики.Мужчины чаще женщин с тринадцатой зарплаты закрывают долги (17% и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4% и 1%). Женщины же чаще рассказывают о планах потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), на подарки (также 13% и 9%), ремонт (11% и 8%), деликатесы (8% и 4%) и бытовую технику (3% и 1%), резюмировали авторы исследования.
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россия, superjob, москва, зарплата, общество

Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату

07:21 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, а также отправиться на годовую премию в отпуск и купить подарки, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, ожидающих получения премии по итогам года (тринадцатой зарплаты) из 361 населенного пункта всех округов России.
"Чаще всего с тринадцатой зарплаты раздают долги и выплачивают кредиты (14% опрошенных). Отправиться в отпуск на годовую премию планируют 13% респондентов. 12% россиян потратят тринадцатую зарплату на подарки", - говорится в исследовании.
Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Каждый одиннадцатый (9%) вложит полученную сумму в личные сбережения. 6% опрошенных планируют внести премию в оплату обучения. "Еще 6% устроят себе "праздник живота". 5% потратят тринадцатую зарплату на семью, 4% - на себя, 3% - на текущие потребности. По 2% опрошенных планируют использовать премию на ремонт авто, покупку электронного девайса или бытовой техники", - отмечают аналитики.
Мужчины чаще женщин с тринадцатой зарплаты закрывают долги (17% и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4% и 1%). Женщины же чаще рассказывают о планах потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), на подарки (также 13% и 9%), ремонт (11% и 8%), деликатесы (8% и 4%) и бытовую технику (3% и 1%), резюмировали авторы исследования.
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