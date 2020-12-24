Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590707280.html
В Москве задержали госинспектора Ространснадзора за взятку
В Москве задержали госинспектора Ространснадзора за взятку
Следователи возбудили уголовное дело на госинспектора отдела надзора за гражданскими воздушными суднами Ространснадзора за взятку в 350 тысяч рублей за отмену... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:01
2020-12-24T12:01
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на госинспектора отдела надзора за гражданскими воздушными суднами Ространснадзора за взятку в 350 тысяч рублей за отмену запрета на полеты судна, имевшего нарушения, рассказала журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.Установлено, что в декабре, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый проверил рампу легкомоторного самолета Cessna, после чего эксплуатировать его было запрещено до устранения недостатков."За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий", - добавила Марковская.Она отметила, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, после чего следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20201220/vzyatka-1590077100.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), москва, происшествия

В Москве задержали госинспектора Ространснадзора за взятку

12:01 24.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на госинспектора отдела надзора за гражданскими воздушными суднами Ространснадзора за взятку в 350 тысяч рублей за отмену запрета на полеты судна, имевшего нарушения, рассказала журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По подозрению в совершении преступления... "получение взятки" задержан государственный инспектор отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора", - сказала она.

Установлено, что в декабре, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый проверил рампу легкомоторного самолета Cessna, после чего эксплуатировать его было запрещено до устранения недостатков.
"За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий", - добавила Марковская.
Она отметила, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, после чего следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 00:43
В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44Слуцкий обвинил Запад в использовании Навального для провокаций
16:43МИД подтвердил, что из здания ведомства пропала крупная сумма денег
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
Лента новостейМолния