https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590707280.html
В Москве задержали госинспектора Ространснадзора за взятку
В Москве задержали госинспектора Ространснадзора за взятку
Следователи возбудили уголовное дело на госинспектора отдела надзора за гражданскими воздушными суднами Ространснадзора за взятку в 350 тысяч рублей за отмену... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:01
2020-12-24T12:01
2020-12-24T12:01
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на госинспектора отдела надзора за гражданскими воздушными суднами Ространснадзора за взятку в 350 тысяч рублей за отмену запрета на полеты судна, имевшего нарушения, рассказала журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.Установлено, что в декабре, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый проверил рампу легкомоторного самолета Cessna, после чего эксплуатировать его было запрещено до устранения недостатков."За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий", - добавила Марковская.Она отметила, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, после чего следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), москва, происшествия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело на госинспектора отдела надзора за гражданскими воздушными суднами Ространснадзора
за взятку в 350 тысяч рублей за отмену запрета на полеты судна, имевшего нарушения, рассказала журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Елена Марковская.
"По подозрению в совершении преступления... "получение взятки" задержан государственный инспектор отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора", - сказала она.
Установлено, что в декабре, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый проверил рампу легкомоторного самолета Cessna, после чего эксплуатировать его было запрещено до устранения недостатков.
"За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий", - добавила Марковская.
Она отметила, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, после чего следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.