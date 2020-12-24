https://ria.ru/20201224/waititi-1590629150.html
Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедию об индейцах
Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедию об индейцах
Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедийный сериал о жизни подростков в индейской резервации. Об этом сам режиссер написал в своем инстаграме. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T04:09
2020-12-24T04:09
2020-12-24T04:09
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедийный сериал о жизни подростков в индейской резервации. Об этом сам режиссер написал в своем инстаграме.Режиссер "Кролика Джоджо" будет работать в качестве исполнительного продюсера и сценариста совместно с режиссером Стерлином Харьо (коренной американец). Уже готов пилотный эпизод шоу. На фильм Квентина Тарантино новый проект будет похож деталями сюжета и названием. Фильм Тарантино называется "Reservoir Dogs" ("Бешенные псы"), а сериал "Reservation Dogs" (Собаки резервации). Шоу расскажет об четырех индейских подростках в Оклахоме, которые совершают преступления, и в тоже время с ними борются."Я очень рад тому, что буду принимать участие в проекте, который предоставляет слово коренным жителям. Особенно мне нравится то, что моим коллегой будет брат @sterlinharjo", — рассказал Тайка Вайтити.Предыдущим фильмом режиссера был "Кролик Джоджо" про Вторую мировую войну, в котором сам Вайтити карикатурно изобразил Гитлера.
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РИА Новости
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тайка вайтити, кино и сериалы, новости культуры, квентин тарантино, оклахома, адольф гитлер
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедийный сериал о жизни подростков в индейской резервации. Об этом сам режиссер написал в своем инстаграме.
Режиссер "Кролика Джоджо" будет работать в качестве исполнительного продюсера и сценариста совместно с режиссером Стерлином Харьо (коренной американец).
Уже готов пилотный эпизод шоу. На фильм Квентина Тарантино новый проект будет похож деталями сюжета и названием. Фильм Тарантино называется "Reservoir Dogs" ("Бешенные псы"), а сериал "Reservation Dogs" (Собаки резервации).
Шоу расскажет об четырех индейских подростках в Оклахоме, которые совершают преступления, и в тоже время с ними борются.
"Я очень рад тому, что буду принимать участие в проекте, который предоставляет слово коренным жителям. Особенно мне нравится то, что моим коллегой будет брат @sterlinharjo", — рассказал Тайка Вайтити.
Предыдущим фильмом режиссера был "Кролик Джоджо" про Вторую мировую войну, в котором сам Вайтити карикатурно изобразил Гитлера.