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https://ria.ru/20201224/waititi-1590629150.html
Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедию об индейцах
Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедию об индейцах
Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедийный сериал о жизни подростков в индейской резервации. Об этом сам режиссер написал в своем инстаграме. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T04:09
2020-12-24T04:09
культура
тайка вайтити
кино и сериалы
новости культуры
квентин тарантино
оклахома
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедийный сериал о жизни подростков в индейской резервации. Об этом сам режиссер написал в своем инстаграме.Режиссер "Кролика Джоджо" будет работать в качестве исполнительного продюсера и сценариста совместно с режиссером Стерлином Харьо (коренной американец). Уже готов пилотный эпизод шоу. На фильм Квентина Тарантино новый проект будет похож деталями сюжета и названием. Фильм Тарантино называется "Reservoir Dogs" ("Бешенные псы"), а сериал "Reservation Dogs" (Собаки резервации). Шоу расскажет об четырех индейских подростках в Оклахоме, которые совершают преступления, и в тоже время с ними борются."Я очень рад тому, что буду принимать участие в проекте, который предоставляет слово коренным жителям. Особенно мне нравится то, что моим коллегой будет брат @sterlinharjo", — рассказал Тайка Вайтити.Предыдущим фильмом режиссера был "Кролик Джоджо" про Вторую мировую войну, в котором сам Вайтити карикатурно изобразил Гитлера.
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тайка вайтити, кино и сериалы, новости культуры, квентин тарантино, оклахома, адольф гитлер

Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедию об индейцах

04:09 24.12.2020
 
© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Тайка Вайтити превратит "Бешеных псов" Тарантино в комедийный сериал о жизни подростков в индейской резервации. Об этом сам режиссер написал в своем инстаграме.
Режиссер "Кролика Джоджо" будет работать в качестве исполнительного продюсера и сценариста совместно с режиссером Стерлином Харьо (коренной американец).
Уже готов пилотный эпизод шоу. На фильм Квентина Тарантино новый проект будет похож деталями сюжета и названием. Фильм Тарантино называется "Reservoir Dogs" ("Бешенные псы"), а сериал "Reservation Dogs" (Собаки резервации).
Шоу расскажет об четырех индейских подростках в Оклахоме, которые совершают преступления, и в тоже время с ними борются.
"Я очень рад тому, что буду принимать участие в проекте, который предоставляет слово коренным жителям. Особенно мне нравится то, что моим коллегой будет брат @sterlinharjo", — рассказал Тайка Вайтити.
Предыдущим фильмом режиссера был "Кролик Джоджо" про Вторую мировую войну, в котором сам Вайтити карикатурно изобразил Гитлера.
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
6 марта, 05:12Культура
СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"
 
КультураТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыКвентин ТарантиноОклахомаАдольф Гитлер
 
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