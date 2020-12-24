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В Приамурье объявили 31 декабря выходным днем
В Приамурье объявили 31 декабря выходным днем
Правительство Амурской области посоветовало работодателям предоставить сотрудникам 31 декабря выходной. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:48
2020-12-24T13:48
2020-12-24T13:48
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василий орлов
владимир путин
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Правительство Амурской области посоветовало работодателям предоставить сотрудникам 31 декабря выходной.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днём."Распоряжение об этом сегодня подписал губернатор Василий Орлов. Документ рекомендует всем работодателям предоставить 31 декабря выходной день. Это может быть по усмотрению работодателя дополнительный оплачиваемый день отдыха или же с письменного согласия работника день отдыха, предоставленный в связи с привлечением к работе в иной выходной или праздничный день", - говорится в сообщении властей Амурской области.
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василий орлов, владимир путин, амурская область, общество