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В КЧР объявили 31 декабря выходным днем
В КЧР объявили 31 декабря выходным днем
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому 31 декабря становится выходным днем, рабочий день перенесен на субботу 26 декабря. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:17
2020-12-24T11:17
2020-12-24T11:22
рашид темрезов
владимир путин
новый год—2021
общество
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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому 31 декабря становится выходным днем, рабочий день перенесен на субботу 26 декабря.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.По его словам, людям всегда не хватает времени 31 декабря на все предновогодние хлопоты. "Хозяйки готовят праздничный стол, дети украшают дома и квартиры, все спешат подготовить подарки. Сейчас у нас есть возможность провести этот праздничный день в кругу своей семьи, разделить радость ожидания праздника со своими любимыми родными и близкими", - добавил глава региона.
РИА Новости
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рашид темрезов, владимир путин, общество