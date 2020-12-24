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В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму

В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму

Никто из представителей центрального аппарата и руководящих органов партии "Единая Россия" не вел переговоров с Аллой Пугачевой, Игорем Акинфеевым, Павлом Волей РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:01

2020-12-24T16:01

2020-12-24T16:18

россия

сергей капков

госдума рф

единая россия

валерия (алла перфилова)

алла пугачева

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никто из представителей центрального аппарата и руководящих органов партии "Единая Россия" не вел переговоров с Аллой Пугачевой, Игорем Акинфеевым, Павлом Волей и другими знаменитостями по поводу участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости источник в партии.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что ЕР ведет переговоры с потенциальными кандидатами на выборы в ГД, в том числе, с футболистом Игорем Акинфеевым, телеведущим Павлом Волей, певицами Аллой Пугачевой и Валерией, бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. По данным издания, окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля.

https://ria.ru/20201223/galkin-1590583248.html

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россия, сергей капков, госдума рф, единая россия, валерия (алла перфилова), алла пугачева, политика