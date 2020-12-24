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В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
Никто из представителей центрального аппарата и руководящих органов партии "Единая Россия" не вел переговоров с Аллой Пугачевой, Игорем Акинфеевым, Павлом Волей РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:01
2020-12-24T16:18
россия
сергей капков
госдума рф
единая россия
валерия (алла перфилова)
алла пугачева
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никто из представителей центрального аппарата и руководящих органов партии "Единая Россия" не вел переговоров с Аллой Пугачевой, Игорем Акинфеевым, Павлом Волей и другими знаменитостями по поводу участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости источник в партии.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что ЕР ведет переговоры с потенциальными кандидатами на выборы в ГД, в том числе, с футболистом Игорем Акинфеевым, телеведущим Павлом Волей, певицами Аллой Пугачевой и Валерией, бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. По данным издания, окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля.
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россия, сергей капков, госдума рф, единая россия, валерия (алла перфилова), алла пугачева, политика

В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму

16:01 24.12.2020 (обновлено: 16:18 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Никто из представителей центрального аппарата и руководящих органов партии "Единая Россия" не вел переговоров с Аллой Пугачевой, Игорем Акинфеевым, Павлом Волей и другими знаменитостями по поводу участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости источник в партии.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что ЕР ведет переговоры с потенциальными кандидатами на выборы в ГД, в том числе, с футболистом Игорем Акинфеевым, телеведущим Павлом Волей, певицами Аллой Пугачевой и Валерией, бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. По данным издания, окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля.
"Я с ними точно никаких переговоров не вел, и, по моим данным, никто из представителей центрального аппарата, руководящих органов партии никаких переговоров не вел, добавить к этому нечего", - заявил источник.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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РоссияСергей КапковГосдума РФЕдиная РоссияВалерия (Алла Перфилова)Алла ПугачеваПолитика
 
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