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Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19
Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T23:01
2020-12-24T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов.Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города. Затем начнется масштабная вакцинация жителей. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию для горожан.В настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса. "С понедельника будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года заработает 70 пунктов", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург

Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

23:01 24.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Мы ожидаем к концу года получить 100 тысяч доз вакцины. А в принципе мы сделали заявку в федеральный центр - 300 тысяч. Для нас это серьезная цифра", - сказал он эфире телеканала "78".

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Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города. Затем начнется масштабная вакцинация жителей. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию для горожан.
В настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса. "С понедельника будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года заработает 70 пунктов", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
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