https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590836281.html

Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T23:01

2020-12-24T23:01

2020-12-24T23:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов.Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города. Затем начнется масштабная вакцинация жителей. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию для горожан.В настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса. "С понедельника будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года заработает 70 пунктов", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург