https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590836281.html
Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19
Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19
Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T23:01
2020-12-24T23:01
2020-12-24T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590414052_0:55:3445:1993_1920x0_80_0_0_d2070b4cd322a90ee0a48a99479f1f63.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов.Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города. Затем начнется масштабная вакцинация жителей. Сейчас разрабатывается система записи на вакцинацию для горожан.В настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса. "С понедельника будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года заработает 70 пунктов", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590414052_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_6d387465f1e56a74fc0718091dc4913c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург