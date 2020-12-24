https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590775112.html

Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"

Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"

Таджикистан ведет переговоры с Россией о поставках в республику вакцины от коронавируса "Спутник V", этот вопрос рассматривают профильные министерства обеих... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:00

2020-12-24T16:00

2020-12-24T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь лякин-фролов

коронавирусы

здоровье - общество

душанбе

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 24 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан ведет переговоры с Россией о поставках в республику вакцины от коронавируса "Спутник V", этот вопрос рассматривают профильные министерства обеих стран, заявил на пресс-конференции посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов."Вопрос поставки российской вакцины от нового коронавируса сейчас решается на уровне профильных ведомств двух наших стран - министерств здравоохранения. Ведутся переговоры", - сказал Лякин-Фролов."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

душанбе

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь лякин-фролов, коронавирусы, здоровье - общество, душанбе, таджикистан