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Ученый ответил на статью The Drive о "самом уродливом российском судне"
Ученый ответил на статью The Drive о "самом уродливом российском судне"
Российская ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" имеет необычную форму, потому что благодаря ей судно сможет находиться в арктических льдах... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T03:40
2020-12-24T10:46
россия
северный ледовитый океан
александр макаров
арктика
ми-38
ми-8
москва
санкт-петербург
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Ученый встал на защиту "самого уродливого российского судна"
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российская ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" имеет необычную форму, потому что благодаря ей судно сможет находиться в арктических льдах сколько потребуется, надежно обеспечивая работу ученых в рамках крупных экспедиций в Арктике, рассказал РИА Новости директора ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" (ААНИИ, Санкт-Петербург) Александр Макаров.Ранее американское издание The Drive написало большую статью про платформу "Северный полюс". Авторы акцентировали внимание на уродливом и пугающем, по их мнению, внешнем виде судна. Тем не менее они признали, что характеристики судна помогут России в освоении новых арктических месторождений и в научных исследованиях.В комментариях под статьей пользователи The Drive высказали противоположное мнение насчет внешнего вида платформы. Кого-то плавучая станция восхитила, кто-то сравнивал ее с космическими кораблями из научной фантастики. Многие признавали, что судну такая форма необходима для продолжительного дрейфа среди арктических льдов."При проектировании мы вдохновлялись знаменитой шхуной "Фрам", которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции Нансена. Кстати, из-за странной формы бортов ее тоже обзывали, зато сейчас это легендарное судно, побывавшее в трех самых важных экспедициях столетия. Нашей платформе мы сулим не менее яркую карьеру", — отметил директор ААНИИ.По его словам, многие иностранные ученые уже спрашивают, могут ли они попасть в состав экспедиции на борту "Северного полюса"."Необычное судно — это хорошо. Главное, что наша платформа из-за своих особенностей сможет обеспечить полярникам комфортную работу в суровых условиях", — подытожил Макаров.Ледостойкая платформа "Северный полюс" строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ее задачи будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до десяти узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тысячи тонн, скорость не менее десяти узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.
https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html
https://ria.ru/20201221/arktika-1590217668.html
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россия, северный ледовитый океан, александр макаров, арктика, ми-38, ми-8, москва, санкт-петербург

Ученый ответил на статью The Drive о "самом уродливом российском судне"

03:40 24.12.2020 (обновлено: 10:46 24.12.2020)
 
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в фотобанкСпуск на воду ЛСП "Северный полюс" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду ЛСП Северный полюс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российская ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" имеет необычную форму, потому что благодаря ей судно сможет находиться в арктических льдах сколько потребуется, надежно обеспечивая работу ученых в рамках крупных экспедиций в Арктике, рассказал РИА Новости директора ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" (ААНИИ, Санкт-Петербург) Александр Макаров.
Ранее американское издание The Drive написало большую статью про платформу "Северный полюс". Авторы акцентировали внимание на уродливом и пугающем, по их мнению, внешнем виде судна. Тем не менее они признали, что характеристики судна помогут России в освоении новых арктических месторождений и в научных исследованиях.
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В комментариях под статьей пользователи The Drive высказали противоположное мнение насчет внешнего вида платформы. Кого-то плавучая станция восхитила, кто-то сравнивал ее с космическими кораблями из научной фантастики. Многие признавали, что судну такая форма необходима для продолжительного дрейфа среди арктических льдов.

"Необычная форма ледостойкой самодвижущейся платформе нужна не ради дизайна. Судно будет находиться большую часть времени во льдах, а благодаря бортам округлой формы льды не раздавят его, а будут выжимать на поверхность", — пояснил Макаров.

"При проектировании мы вдохновлялись знаменитой шхуной "Фрам", которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции Нансена. Кстати, из-за странной формы бортов ее тоже обзывали, зато сейчас это легендарное судно, побывавшее в трех самых важных экспедициях столетия. Нашей платформе мы сулим не менее яркую карьеру", — отметил директор ААНИИ.
По его словам, многие иностранные ученые уже спрашивают, могут ли они попасть в состав экспедиции на борту "Северного полюса".
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"Необычное судно — это хорошо. Главное, что наша платформа из-за своих особенностей сможет обеспечить полярникам комфортную работу в суровых условиях", — подытожил Макаров.
Ледостойкая платформа "Северный полюс" строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ее задачи будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".
ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до десяти узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тысячи тонн, скорость не менее десяти узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.
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