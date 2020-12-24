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Путин поздравил коллектив института ядерных исследований РАН с юбилеем
Путин поздравил коллектив института ядерных исследований РАН с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив института ядерных исследований РАН с 50-летием учреждения, назвав его одним из ведущих мировых центров... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:31
2020-12-24T09:31
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив института ядерных исследований РАН с 50-летием учреждения, назвав его одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг."Сегодня ваш институт, объединяющий слаженную команду талантливых, квалифицированных специалистов, по праву считается одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики. Важно, что вы бережно храните и развиваете богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание реализации масштабных международных проектов, подготовке одарённой молодёжи", - говорится в тексте телеграммы.Как отметил глава государства, институт был создан по инициативе выдающихся советских учёных, которые определили основные направления его работы, сформировали уникальную научную, экспериментальную базу, заложили замечательные традиции самоотверженного подвижнического труда во славу Отечества.Президент пожелал коллективу новых свершений и всего наилучшего.
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россия, открытия - риа наука, российская академия наук, владимир путин

Путин поздравил коллектив института ядерных исследований РАН с юбилеем

09:31 24.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив института ядерных исследований РАН с 50-летием учреждения, назвав его одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг.
"Сегодня ваш институт, объединяющий слаженную команду талантливых, квалифицированных специалистов, по праву считается одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики. Важно, что вы бережно храните и развиваете богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание реализации масштабных международных проектов, подготовке одарённой молодёжи", - говорится в тексте телеграммы.
Как отметил глава государства, институт был создан по инициативе выдающихся советских учёных, которые определили основные направления его работы, сформировали уникальную научную, экспериментальную базу, заложили замечательные традиции самоотверженного подвижнического труда во славу Отечества.
Президент пожелал коллективу новых свершений и всего наилучшего.
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