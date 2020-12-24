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Суд признал двух мужчин виновными в убийстве семьи бизнесмена Зейналова
Суд признал двух мужчин виновными в убийстве семьи бизнесмена Зейналова
Суд присяжных в Санкт-Петербурге признал Александра Тютина и Александра Зотова виновными в заказном убийстве семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова в 2005 году,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:02
2020-12-24T18:02
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд присяжных в Санкт-Петербурге признал Александра Тютина и Александра Зотова виновными в заказном убийстве семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова в 2005 году, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Александра Тютина, а также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи и убийства Александра Зотова", - говорится в сообщении.Добавляется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям "убийство", "организация убийства", "незаконный оборот оружия и боеприпасов", "организация приготовления к убийству", "неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства".По данным следствия, в 2005 году Тютин заказал Зотову за 10 тысяч долларов убить бывшего компаньона по бизнесу Дмитрия Зейналова и его семью: супругу и их детей в возрасте 11 и 14 лет. Они разработали план совершения убийств на дачном участке в СНТ "Серебряный ручей" в массиве "Белоостров" Всеволожского района Ленинградской области, добавляет СК.В августе 2005 года, по данным следствия, Зотов зарубил топором 14-летнюю дочь Зейналова, нанеся ей не менее семи ударов по голове. Потом на кухне застрелил жену Зейналова из автомата, затем в детской комнате убил их сына, а также несколько раз на лестнице ударил главу семейства топором по голове и несколько раз выстрелил в него из автомата.Кроме того, по данным СК, в августе 2017 года Тютин заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 миллионов рублей, которые обязывался возвратить не позднее 28 февраля 2018 года, а в случае просрочки - выплачивать проценты. В связи с неисполнением Тютиным взятых на себя обязательств 6 марта 2018 года женщина обратилась с исковым заявлением в суд."Тютин понимал неизбежность принятия судом решения не в его пользу и, зная, что инициатором искового заявления является дочь истицы, решил совершить ее убийство. Он посчитал, что после ее смерти истица не будет продолжать осуществлять действия, связанные с взысканием с него долга", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что Тютин нашел соучастника преступления, который и сообщил о преступных намерениях Тютина в полицию. После встречи с якобы киллером, который на самом деле был сотрудником полиции, Тютин был задержан. Впоследствии в городе Ставрополе также был задержан Зотов и доставлен в Санкт-Петербург.
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

Суд признал двух мужчин виновными в убийстве семьи бизнесмена Зейналова

18:02 24.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд присяжных в Санкт-Петербурге признал Александра Тютина и Александра Зотова виновными в заказном убийстве семьи бизнесмена Дмитрия Зейналова в 2005 году, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Александра Тютина, а также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи и убийства Александра Зотова", - говорится в сообщении.
Александр Тютин - РИА Новости, 1920, 03.11.2018
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"Шел к мести два года": кто заказал убийство семьи бизнесмена Зейналова
Добавляется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям "убийство", "организация убийства", "незаконный оборот оружия и боеприпасов", "организация приготовления к убийству", "неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства".
По данным следствия, в 2005 году Тютин заказал Зотову за 10 тысяч долларов убить бывшего компаньона по бизнесу Дмитрия Зейналова и его семью: супругу и их детей в возрасте 11 и 14 лет. Они разработали план совершения убийств на дачном участке в СНТ "Серебряный ручей" в массиве "Белоостров" Всеволожского района Ленинградской области, добавляет СК.
В августе 2005 года, по данным следствия, Зотов зарубил топором 14-летнюю дочь Зейналова, нанеся ей не менее семи ударов по голове. Потом на кухне застрелил жену Зейналова из автомата, затем в детской комнате убил их сына, а также несколько раз на лестнице ударил главу семейства топором по голове и несколько раз выстрелил в него из автомата.
© Фото : СУ СКР по Санкт-ПетербургуАлександр Зотов на следственном эксперименте
Александр Зотов на следственном эксперименте - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : СУ СКР по Санкт-Петербургу
Александр Зотов на следственном эксперименте
Кроме того, по данным СК, в августе 2017 года Тютин заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 миллионов рублей, которые обязывался возвратить не позднее 28 февраля 2018 года, а в случае просрочки - выплачивать проценты. В связи с неисполнением Тютиным взятых на себя обязательств 6 марта 2018 года женщина обратилась с исковым заявлением в суд.
"Тютин понимал неизбежность принятия судом решения не в его пользу и, зная, что инициатором искового заявления является дочь истицы, решил совершить ее убийство. Он посчитал, что после ее смерти истица не будет продолжать осуществлять действия, связанные с взысканием с него долга", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Тютин нашел соучастника преступления, который и сообщил о преступных намерениях Тютина в полицию. После встречи с якобы киллером, который на самом деле был сотрудником полиции, Тютин был задержан. Впоследствии в городе Ставрополе также был задержан Зотов и доставлен в Санкт-Петербург.
 
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