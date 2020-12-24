Житель Нижнего Новгорода зарезал брата-близнеца из-за семейного бюджета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Ссора безработных братьев-близнецов из-за того, кто сколько должен вкладывать в семейный бюджет, завершилась убийством, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 22 декабря в квартире дома по улице Лесной городок в ходе ссоры между двумя братьями один из них нанес ножевое ранение другому. Их мать вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть потерпевшего, а сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина до прибытия следователей СК. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).
"Подозреваемый при допросе пояснил следователям СК, что поссорился с братом при обсуждении вопроса о вкладе каждого из них в семейный бюджет. Он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что братья нигде не работали, проживали вместе с матерью.
19 декабря 2019, 11:59Житель Салехарда убил брата из-за детских обид