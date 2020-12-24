https://ria.ru/20201224/ubiystvo-1590747341.html

Житель Нижнего Новгорода зарезал брата-близнеца из-за семейного бюджета

Житель Нижнего Новгорода зарезал брата-близнеца из-за семейного бюджета

Ссора безработных братьев-близнецов из-за того, кто сколько должен вкладывать в семейный бюджет, завершилась убийством, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:08

2020-12-24T14:08

2020-12-24T14:08

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Ссора безработных братьев-близнецов из-за того, кто сколько должен вкладывать в семейный бюджет, завершилась убийством, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 22 декабря в квартире дома по улице Лесной городок в ходе ссоры между двумя братьями один из них нанес ножевое ранение другому. Их мать вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть потерпевшего, а сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина до прибытия следователей СК. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).Отмечается, что братья нигде не работали, проживали вместе с матерью.

https://radiosputnik.ria.ru/20191219/1562573899.html

нижний новгород

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нижний новгород, происшествия