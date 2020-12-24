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Совет Федерации будет следить за ценами на продукты в регионах
Совет Федерации будет следить за ценами на продукты в регионах
Совет Федерации будет следить за ситуацией с ценами на продукты по всем регионам РФ, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:26
2020-12-24T12:26
2020-12-24T12:26
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации будет следить за ситуацией с ценами на продукты по всем регионам РФ, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко."Мы со своей стороны как палата регионов будем, безусловно, продолжать мониторить цены на основные продукты питания. Такое задание будет дано, в том числе на каникулы, всем сенаторам", - сказала Матвиенко.По ее словам, важно реагировать на ситуацию в разных регионах."Не в целом средняя температура по госпиталю, средняя цена на гречку, условно говоря, в России такая. Это ни о чем не говорит. Нужно по каждому региону вести четкий ежедневный мониторинг с ценами на основные виды продовольствия, социально-значимые для наших граждан и особенно незащищенных слоев населения", - отметила спикер верхней палаты парламента.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество, экономика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации
будет следить за ситуацией с ценами на продукты по всем регионам РФ, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко
.
"Мы со своей стороны как палата регионов будем, безусловно, продолжать мониторить цены на основные продукты питания. Такое задание будет дано, в том числе на каникулы, всем сенаторам", - сказала Матвиенко.
По ее словам, важно реагировать на ситуацию в разных регионах.
"Не в целом средняя температура по госпиталю, средняя цена на гречку, условно говоря, в России такая. Это ни о чем не говорит. Нужно по каждому региону вести четкий ежедневный мониторинг с ценами на основные виды продовольствия, социально-значимые для наших граждан и особенно незащищенных слоев населения", - отметила спикер верхней палаты парламента.