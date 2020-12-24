Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/tseny-1590705467.html
Матвиенко назвала жесткое регулирование цен на продукты неприемлемым
Матвиенко назвала жесткое регулирование цен на продукты неприемлемым
Жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:53
2020-12-24T12:34
михаил мишустин
совет федерации рф
валентина матвиенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1578d9e1b296c71b6ca6e4ff449a9385.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования, повышением экспортных пошлин, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Но в то же время государственное регулирование определенное должно быть через экономические рычаги. Рыночная экономика – да, но если мы понимаем, что мировые цены растут на те или иные виды продовольствия, иные товары, понимаем, что бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, в этих условиях бизнес можно понять - то вот здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать и сказать "ну вот так рынок сложился". Нет, конечно", - подчеркнула Матвиенко.Она отметила, что для этого должны оперативно быть приняты все необходимые решения."Как только начинает меняться конъюнктура, мы должны защитить тот объем необходимых товаров и продовольствия, который необходим для внутреннего потребления - за счет, скажем, экспортной пошлины, ее увеличения. Так, чтобы бизнесу было одинаково выгодно либо поставлять на экспорт, либо оставить на внутреннем рынке. Как вариант. Я не называю сейчас все меры", - сказала спикер СФ.Матвиенко подчеркнула, что "это должны быть все-таки меры экономического регулирования".Она рассказала, что недавно обсуждала с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос сдерживания цен на социально-значимые продукты питания."Думаю, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом. Уверена в этом. Не будет допускать перекосов. Мы также недавно с Михаилом Владимировичем Мишустиным обсуждали этот вопрос. Есть абсолютное понимание важности соблюдения баланса. Уверена, что здесь перекосов не будет", - сказала спикер верхней палаты парламента.
https://ria.ru/20201223/produkty-1590509707.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e2cb7f9bd6791433698a75c9c21c6985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, совет федерации рф, валентина матвиенко, экономика

Матвиенко назвала жесткое регулирование цен на продукты неприемлемым

11:53 24.12.2020 (обновлено: 12:34 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования, повышением экспортных пошлин, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике. Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Этого делать нельзя", - сказала она на итоговой пресс-конференции.

"Но в то же время государственное регулирование определенное должно быть через экономические рычаги. Рыночная экономика – да, но если мы понимаем, что мировые цены растут на те или иные виды продовольствия, иные товары, понимаем, что бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, в этих условиях бизнес можно понять - то вот здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать и сказать "ну вот так рынок сложился". Нет, конечно", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что для этого должны оперативно быть приняты все необходимые решения.
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 10:26
Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты
"Как только начинает меняться конъюнктура, мы должны защитить тот объем необходимых товаров и продовольствия, который необходим для внутреннего потребления - за счет, скажем, экспортной пошлины, ее увеличения. Так, чтобы бизнесу было одинаково выгодно либо поставлять на экспорт, либо оставить на внутреннем рынке. Как вариант. Я не называю сейчас все меры", - сказала спикер СФ.
Матвиенко подчеркнула, что "это должны быть все-таки меры экономического регулирования".
Она рассказала, что недавно обсуждала с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос сдерживания цен на социально-значимые продукты питания.
"Думаю, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом. Уверена в этом. Не будет допускать перекосов. Мы также недавно с Михаилом Владимировичем Мишустиным обсуждали этот вопрос. Есть абсолютное понимание важности соблюдения баланса. Уверена, что здесь перекосов не будет", - сказала спикер верхней палаты парламента.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
Михаил МишустинСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Мантуров оценил ситуацию с запасами средств индивидуальной защиты
16:37В Югре 31 декабря объявили выходным днем
16:36Челябинский губернатор анонсировал отставку двух министров
16:36Гармаш, Хотиненко и Исакова получили государственные награды
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности противостоять вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
Лента новостейМолния