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Матвиенко назвала жесткое регулирование цен на продукты неприемлемым
Матвиенко назвала жесткое регулирование цен на продукты неприемлемым
Жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:53
2020-12-24T11:53
2020-12-24T12:34
михаил мишустин
совет федерации рф
валентина матвиенко
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования, повышением экспортных пошлин, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Но в то же время государственное регулирование определенное должно быть через экономические рычаги. Рыночная экономика – да, но если мы понимаем, что мировые цены растут на те или иные виды продовольствия, иные товары, понимаем, что бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, в этих условиях бизнес можно понять - то вот здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать и сказать "ну вот так рынок сложился". Нет, конечно", - подчеркнула Матвиенко.Она отметила, что для этого должны оперативно быть приняты все необходимые решения."Как только начинает меняться конъюнктура, мы должны защитить тот объем необходимых товаров и продовольствия, который необходим для внутреннего потребления - за счет, скажем, экспортной пошлины, ее увеличения. Так, чтобы бизнесу было одинаково выгодно либо поставлять на экспорт, либо оставить на внутреннем рынке. Как вариант. Я не называю сейчас все меры", - сказала спикер СФ.Матвиенко подчеркнула, что "это должны быть все-таки меры экономического регулирования".Она рассказала, что недавно обсуждала с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вопрос сдерживания цен на социально-значимые продукты питания."Думаю, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом. Уверена в этом. Не будет допускать перекосов. Мы также недавно с Михаилом Владимировичем Мишустиным обсуждали этот вопрос. Есть абсолютное понимание важности соблюдения баланса. Уверена, что здесь перекосов не будет", - сказала спикер верхней палаты парламента.
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михаил мишустин, совет федерации рф, валентина матвиенко, экономика
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Жесткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования, повышением экспортных пошлин, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике. Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Этого делать нельзя", - сказала она на итоговой пресс-конференции.
"Но в то же время государственное регулирование определенное должно быть через экономические рычаги. Рыночная экономика – да, но если мы понимаем, что мировые цены растут на те или иные виды продовольствия, иные товары, понимаем, что бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, в этих условиях бизнес можно понять - то вот здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать и сказать "ну вот так рынок сложился". Нет, конечно", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что для этого должны оперативно быть приняты все необходимые решения.
"Как только начинает меняться конъюнктура, мы должны защитить тот объем необходимых товаров и продовольствия, который необходим для внутреннего потребления - за счет, скажем, экспортной пошлины, ее увеличения. Так, чтобы бизнесу было одинаково выгодно либо поставлять на экспорт, либо оставить на внутреннем рынке. Как вариант. Я не называю сейчас все меры", - сказала спикер СФ.
Матвиенко подчеркнула, что "это должны быть все-таки меры экономического регулирования".
Она рассказала, что недавно обсуждала с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
вопрос сдерживания цен на социально-значимые продукты питания.
"Думаю, что правительство будет разумно пользоваться этим инструментом. Уверена в этом. Не будет допускать перекосов. Мы также недавно с Михаилом Владимировичем Мишустиным обсуждали этот вопрос. Есть абсолютное понимание важности соблюдения баланса. Уверена, что здесь перекосов не будет", - сказала спикер верхней палаты парламента.