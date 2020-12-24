https://ria.ru/20201224/tomaty-1590739037.html

Россельхознадзор сообщил об опасном вирусе в томатах из Казахстана

Россельхознадзор сообщил об опасном вирусе в томатах из Казахстана

Россельхознадзор обеспокоен выявлением в казахстанских томатах опасного вирусного заболевания - коричневой морщинистости плодов, предложил министерству... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:34

2020-12-24T13:34

2020-12-24T13:34

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

казахстан

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен выявлением в казахстанских томатах опасного вирусного заболевания - коричневой морщинистости плодов, предложил министерству республики обсудить эту ситуацию, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля поступившей из Казахстана продукции выявил вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", - говорится в сообщении.Уточняется, что опасное вирусное заболевание было обнаружено в свежих томатах, ввезенных из Алматинской области (грузоотправитель ТОО Green land Alatau, город Капчагай) и Актюбинской области Казахстана (грузоотправитель ТОО Green Capital Kazakhstan, город Актобе) в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений страны.Росссийское ведомство предложило Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана провести в ближайшее время переговоры по сложившейся ситуации. "Однако до настоящего времени ответ не поступил, как и информация о результатах проведения официального расследования указанных фактов и перечне принятых фитосанитарных мер, гарантирующих соблюдение международных и российских требований при поставках продукции в Россию", - сообщается в пресс-релизе.Вирус коричневой морщинистности плода (ToBRFV, представитель рода тобамовирусов) инфицирует овощные культуры, вызывая пятна на листьях и деформацию плода. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя - томат и перец.В связи с обнаружением в продукции карантинного заболевания Россельхознадзор в течение осени запретил ввоз в РФ томатов и перцев из некоторых областей Узбекистана (позже он был отменен для ряда предприятий) и двух провинций Турции. Накануне Россельхознадзор сообщил, что вирус коричневой морщинистости плодов томата был выявлен в семенах томатов, которые ввозились в Россию из Израиля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/tomaty-1589524732.html

https://ria.ru/20200913/pomidory-1577177427.html

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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), казахстан, в мире