В России и Индии раскритиковали статью об отмене саммита двух лидеров
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Встречи с участием президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди проходят ежегодно. В последний раз - осенью 2019 года - индийский лидер посещал Владивосток, где был почетным гостем на очередном Восточном экономическом форуме.
Как говорится в статье The Print, которое ссылается на анонимный дипломатический источник, саммит не был проведен после того, как "Москва выразила серьезные оговорки в отношении присоединения Нью-Дели к Индо-Тихоокеанской инициативе и Quad".
"Заметили статью "Ежегодный саммит Индия-Россия отложен впервые за два десятилетия на фоне беспокойства Москвы по поводу Quad" в The Print. Находим это далеким от реальности. Особое и привилегированное стратегическое партнерство между Россией и Индией успешно развивается, несмотря на COVID-19. Остаемся в тесном контакте с нашими индийскими друзьями, чтобы выработать новые даты проведения саммита, отложенные по эпидемиологическим причинам", - заявил посол России Николай Кудашев, которого цитирует сайт посольства.
"Мы уверены, что он состоится в ближайшее время, а российско-индийские отношения продолжат свое дальнейшее развитие", - добавил он.
В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Индии Анураг Шривастава заявил, что "ежегодный индийско-российский саммит не состоялся в 2020 году из-за пандемии COVID".
"Это было взаимно согласованное решение между двумя правительствами. Любые обратные трактовки являются ложными и вводящими в заблуждение. Распространение недостоверных сведений о важных отношениях является крайне безответственным", - добавил он.
Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) с участием Японии, США, Австралии и Индии был создан по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По задумке Абэ, постепенно к этому диалогу должны были быть подключены все страны-соседи Китая, кроме самого Китая. В 2017 году госсекретарь США Майк Помпео прямо назвал целью диалога сдерживание Китая. В свою очередь КНР с самого начала заявляла дипломатические протесты против создания подобных диалоговых площадок. Кроме того, с 2015 года Япония присоединилась к ежегодным индийско-американским учениям "Малабар". В ноябре 2020 года в учениях также впервые приняла участие Австралия.