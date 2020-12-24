https://ria.ru/20201224/statya-1590658717.html

В России и Индии раскритиковали статью об отмене саммита двух лидеров

В России и Индии раскритиковали статью об отмене саммита двух лидеров

Посол России в Индии и МИД Индии раскритиковали статью в индийском издании The Print о причинах отмены саммита между лидерами двух государств в этом году. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T01:27

2020-12-24T01:27

2020-12-24T01:27

николай кудашев

майк помпео

нарендра моди

синдзо абэ

мид индии

нью-дели

австралия

владивосток

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/59/1560915957_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_391bc959b8350708b02d7e6f558007ce.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Посол России в Индии и МИД Индии раскритиковали статью в индийском издании The Print о причинах отмены саммита между лидерами двух государств в этом году.Встречи с участием президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди проходят ежегодно. В последний раз - осенью 2019 года - индийский лидер посещал Владивосток, где был почетным гостем на очередном Восточном экономическом форуме.Как говорится в статье The Print, которое ссылается на анонимный дипломатический источник, саммит не был проведен после того, как "Москва выразила серьезные оговорки в отношении присоединения Нью-Дели к Индо-Тихоокеанской инициативе и Quad"."Мы уверены, что он состоится в ближайшее время, а российско-индийские отношения продолжат свое дальнейшее развитие", - добавил он.В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Индии Анураг Шривастава заявил, что "ежегодный индийско-российский саммит не состоялся в 2020 году из-за пандемии COVID"."Это было взаимно согласованное решение между двумя правительствами. Любые обратные трактовки являются ложными и вводящими в заблуждение. Распространение недостоверных сведений о важных отношениях является крайне безответственным", - добавил он.Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) с участием Японии, США, Австралии и Индии был создан по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По задумке Абэ, постепенно к этому диалогу должны были быть подключены все страны-соседи Китая, кроме самого Китая. В 2017 году госсекретарь США Майк Помпео прямо назвал целью диалога сдерживание Китая. В свою очередь КНР с самого начала заявляла дипломатические протесты против создания подобных диалоговых площадок. Кроме того, с 2015 года Япония присоединилась к ежегодным индийско-американским учениям "Малабар". В ноябре 2020 года в учениях также впервые приняла участие Австралия.

https://ria.ru/20201217/sputnik-1589764614.html

https://ria.ru/20201221/indiya-1590221337.html

нью-дели

австралия

владивосток

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай кудашев, майк помпео, нарендра моди, синдзо абэ, мид индии, нью-дели, австралия, владивосток, япония, сша, в мире