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Представлявшийся сотрудником спецслужб волгоградец получил срок
Представлявшийся сотрудником спецслужб волгоградец получил срок
Суд приговорил к 3 годам колонии таксиста, который представлялся сотрудником спецслужб и предлагал жителю Волгограда за плату следить за его женой, а с его... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:18
2020-12-24T10:18
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 24 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии таксиста, который представлялся сотрудником спецслужб и предлагал жителю Волгограда за плату следить за его женой, а с его знакомой взял деньги за оформление квартиры "от правоохранительных органов" за сотрудничество, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По информации Вальковской, в январе 25-летний таксист, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил ранее незнакомому жителю Волгограда проследить за его женой за вознаграждение в 80 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал ему деньги, а также нетбук и телефоны. Затем, сообщает ведомство, таксист рассказал волгоградцу, что его жену и детей собираются арестовать, а он может это предотвратить за 150 тысяч рублей. Мужчина деньги отдал. После этого мужчина познакомил таксиста со своей приятельницей, как отмечает суд, тот ей представился сотрудником спецслужб и даже показал удостоверение, которое оказалось, как выяснило следствие, обычным студенческим билетом с надписью "правоохранительные органы" на обложке.Женщине "спецагент" пообещал вознаграждение от силового ведомства в один миллион рублей, но для получения этих денег, по информации суда, ей нужно было через него передать 30 тысяч рублей для ставки в букмекерской конторе. Деньги девушка передала. Затем мошенник сообщил ей, что, если она будет сотрудничать со спецслужбой, то ей подарят квартиру стоимостью 8 миллионов рублей. По информации ведомства, женщина согласилась и отдала ему 44 тысячи рублей на "оформление" документов на жилье. По данным суда, таксист не собирался выполнять обещания, и, таким образом, он похитил около 500 тысяч рублей.По данным суда, в мае этот таксист, решив отомстить пассажиру, который не заплатил за поездку, обратился в полицию. Он сообщил, отмечает ведомство, что его клиент под угрозой ножа украл деньги и машину. Кроме того, мужчина несколько раз сообщал ложные сведения настоящему сотруднику ФСБ, что в крупных городах России планируются теракты. Информация ни разу не была подтверждена.Тракторозаводский районный суд Волгограда признал таксиста виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в заведомо ложном доносе о совершении преступления и ложных сообщениях о терактах.Отмечается, что приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20201223/srok-1590556844.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/sud-1590576829.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, волгоградская область, происшествия

Представлявшийся сотрудником спецслужб волгоградец получил срок

10:18 24.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВОЛГОГРАД, 24 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии таксиста, который представлялся сотрудником спецслужб и предлагал жителю Волгограда за плату следить за его женой, а с его знакомой взял деньги за оформление квартиры "от правоохранительных органов" за сотрудничество, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
По информации Вальковской, в январе 25-летний таксист, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил ранее незнакомому жителю Волгограда проследить за его женой за вознаграждение в 80 тысяч рублей. Мужчина согласился и передал ему деньги, а также нетбук и телефоны. Затем, сообщает ведомство, таксист рассказал волгоградцу, что его жену и детей собираются арестовать, а он может это предотвратить за 150 тысяч рублей. Мужчина деньги отдал. После этого мужчина познакомил таксиста со своей приятельницей, как отмечает суд, тот ей представился сотрудником спецслужб и даже показал удостоверение, которое оказалось, как выяснило следствие, обычным студенческим билетом с надписью "правоохранительные органы" на обложке.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 13:46
В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном
Женщине "спецагент" пообещал вознаграждение от силового ведомства в один миллион рублей, но для получения этих денег, по информации суда, ей нужно было через него передать 30 тысяч рублей для ставки в букмекерской конторе. Деньги девушка передала. Затем мошенник сообщил ей, что, если она будет сотрудничать со спецслужбой, то ей подарят квартиру стоимостью 8 миллионов рублей. По информации ведомства, женщина согласилась и отдала ему 44 тысячи рублей на "оформление" документов на жилье. По данным суда, таксист не собирался выполнять обещания, и, таким образом, он похитил около 500 тысяч рублей.
По данным суда, в мае этот таксист, решив отомстить пассажиру, который не заплатил за поездку, обратился в полицию. Он сообщил, отмечает ведомство, что его клиент под угрозой ножа украл деньги и машину. Кроме того, мужчина несколько раз сообщал ложные сведения настоящему сотруднику ФСБ, что в крупных городах России планируются теракты. Информация ни разу не была подтверждена.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 15:09
Вечеринка закончилась для экс-полицейского убийством и тюрьмой
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал таксиста виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в заведомо ложном доносе о совершении преступления и ложных сообщениях о терактах.
"По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила Вальсковская.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.
 
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