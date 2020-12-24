https://ria.ru/20201224/sdelka-1590834303.html

МИД прокомментировал торговую сделку между Евросоюзом и Британией

МИД прокомментировал торговую сделку между Евросоюзом и Британией

Москва положительно оценивает торговую сделку ЕС и Великобритании, еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T22:14

2020-12-24T22:14

2020-12-24T22:54

александр грушко

лондон

европа

brexit

евросоюз

великобритания

москва

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва положительно оценивает торговую сделку ЕС и Великобритании, еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года.Документ торгового соглашения состоит из 2 тысяч страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.

https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html

лондон

европа

великобритания

москва

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александр грушко, лондон, европа, brexit, евросоюз, великобритания, москва, в мире