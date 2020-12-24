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МИД прокомментировал торговую сделку между Евросоюзом и Британией
МИД прокомментировал торговую сделку между Евросоюзом и Британией
Москва положительно оценивает торговую сделку ЕС и Великобритании, еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T22:14
2020-12-24T22:54
александр грушко
лондон
европа
brexit
евросоюз
великобритания
москва
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва положительно оценивает торговую сделку ЕС и Великобритании, еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года.Документ торгового соглашения состоит из 2 тысяч страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
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александр грушко, лондон, европа, brexit, евросоюз, великобритания, москва, в мире

МИД прокомментировал торговую сделку между Евросоюзом и Британией

22:14 24.12.2020 (обновлено: 22:54 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе
Флаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва положительно оценивает торговую сделку ЕС и Великобритании, еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

"Мы положительно к этому (достижению соглашения ЕС и Великобритании) относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше", - сказал Грушко, комментируя по просьбе РИА Новости торговую сделку Лондона и Брюсселя.

Документ торгового соглашения состоит из 2 тысяч страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
Сторонница Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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