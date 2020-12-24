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Меркель назвала сделку между Британией и Евросоюзом исторической
Меркель назвала сделку между Британией и Евросоюзом исторической
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала торговую сделку Евросоюза с Великобританией, отметив ее "историческую значимость", правительство Германии выработает... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:26
2020-12-24T18:44
европарламент
германия
brexit
брюссель
евросоюз
ангела меркель
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в мире
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала торговую сделку Евросоюза с Великобританией, отметив ее "историческую значимость", правительство Германии выработает единую позицию по соглашению 28 декабря.По ее словам, правительство ФРГ теперь намерено "интенсивно изучить" текст соглашения, но властям не нужно будет "начинать с нуля": "Потому что (Евро)комиссия все время глубоко вовлекала страны-члены в переговорный процесс".Поэтому, продолжила канцлер, правительство сможет быстро решить, "может ли Германия поддержать сегодняшний результат переговоров".Далее Совет ЕС согласует текст документа и его имплементацию, а после одобрения Европарламентом он сможет вступить в силу, продолжила Меркель.
https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html
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европарламент, германия, brexit, брюссель, евросоюз, ангела меркель, великобритания, лондон, в мире

Меркель назвала сделку между Британией и Евросоюзом исторической

18:26 24.12.2020 (обновлено: 18:44 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе
Флаги Великобритании и Евросоюза в здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала торговую сделку Евросоюза с Великобританией, отметив ее "историческую значимость", правительство Германии выработает единую позицию по соглашению 28 декабря.

"Я рада, что переговорщики от Европейского союза и Великобритании пришли к компромиссу по соглашению и, таким образом, будущие отношения ЕС и Великобритании четко урегулированы. Это имеет историческое значение", - говорится в заявлении Меркель, в котором она также поблагодарила руководство ЕС.

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По ее словам, правительство ФРГ теперь намерено "интенсивно изучить" текст соглашения, но властям не нужно будет "начинать с нуля": "Потому что (Евро)комиссия все время глубоко вовлекала страны-члены в переговорный процесс".
Поэтому, продолжила канцлер, правительство сможет быстро решить, "может ли Германия поддержать сегодняшний результат переговоров".

"Я лично убеждена, что перед нами хороший итог (переговоров). Члены федерального кабинета министров в ходе телефонной конференции 28 декабря в 9.30 (11.30 мск – ред.) согласуют немецкую позицию", - заявила канцлер.

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Далее Совет ЕС согласует текст документа и его имплементацию, а после одобрения Европарламентом он сможет вступить в силу, продолжила Меркель.

"Этим соглашением мы закладываем фундамент для новой главы в истории наших отношений. Великобритания и за пределами Европейского союза останется важным партнером для Германии и для ЕС", - заключила она.

 
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