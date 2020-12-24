https://ria.ru/20201224/sdelka-1590808103.html

Меркель назвала сделку между Британией и Евросоюзом исторической

Меркель назвала сделку между Британией и Евросоюзом исторической

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала торговую сделку Евросоюза с Великобританией, отметив ее "историческую значимость", правительство Германии выработает... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:26

2020-12-24T18:26

2020-12-24T18:44

европарламент

германия

brexit

брюссель

евросоюз

ангела меркель

великобритания

лондон

в мире

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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала торговую сделку Евросоюза с Великобританией, отметив ее "историческую значимость", правительство Германии выработает единую позицию по соглашению 28 декабря.По ее словам, правительство ФРГ теперь намерено "интенсивно изучить" текст соглашения, но властям не нужно будет "начинать с нуля": "Потому что (Евро)комиссия все время глубоко вовлекала страны-члены в переговорный процесс".Поэтому, продолжила канцлер, правительство сможет быстро решить, "может ли Германия поддержать сегодняшний результат переговоров".Далее Совет ЕС согласует текст документа и его имплементацию, а после одобрения Европарламентом он сможет вступить в силу, продолжила Меркель.

https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html

https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html

германия

брюссель

великобритания

лондон

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европарламент, германия, brexit, брюссель, евросоюз, ангела меркель, великобритания, лондон, в мире