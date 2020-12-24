Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/sbyt-1590786390.html
Комитет Совфеда отклонил закон об исключениях по делам о сбыте наркотиков
Комитет Совфеда отклонил закон об исключениях по делам о сбыте наркотиков
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон, направленный на исключение необоснованного... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:52
2020-12-24T16:52
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587332123_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84b88e0e41f59ce74e7f062a70644b66.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон, направленный на исключение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков.Он напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс уже содержит исключения, когда уголовное дело не может быть возбуждено, это касается запрета на возбуждение дела в связи с "амнистией капитала". Вместе с тем, заявил сенатор, эти исключения сформулированы "принципиально иначе", чем рассматриваемым законом. Так, согласно части второй статьи 140 "Поводы и основание для возбуждения уголовного дела" УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. На стадии возбуждения уголовного дела фиксируется лишь обнаружение признаков преступления, что является законным основанием для предварительного расследования, в ходе которого уже будут устанавливаться элементы состава преступления.По его словам, обязывая следователя "проводить полноценное расследование еще до возбуждения уголовного дела, мы не решим проблему необоснованного вовлечения граждан в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел". "Но мы точно предоставим правоохранительным органам дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления", - отметил глава комитета.По мнению комитета, для реализации поставленной задачи эффективнее применить уже существующий механизм установления подобных исключений, а именно в статье 140 УПК РФ установить условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено.
https://ria.ru/20201205/gaz-1587775388.html
https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587332123_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5205bc7c1fc2cc033732c1b00046046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф

Комитет Совфеда отклонил закон об исключениях по делам о сбыте наркотиков

16:52 24.12.2020
 
© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Совет Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон, направленный на исключение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков.

"Предлагаемый федеральным законом подход может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле", - заявил журналистам глава комитета Андрей Клишас.

Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 06:03
Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
Он напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс уже содержит исключения, когда уголовное дело не может быть возбуждено, это касается запрета на возбуждение дела в связи с "амнистией капитала". Вместе с тем, заявил сенатор, эти исключения сформулированы "принципиально иначе", чем рассматриваемым законом. Так, согласно части второй статьи 140 "Поводы и основание для возбуждения уголовного дела" УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. На стадии возбуждения уголовного дела фиксируется лишь обнаружение признаков преступления, что является законным основанием для предварительного расследования, в ходе которого уже будут устанавливаться элементы состава преступления.

"При этом сама потребность в возбуждении уголовного дела может быть обусловлена не только установлением бесспорных и очевидных признаков определенного состава преступления, но и необходимостью проведения следственных действий для обнаружения таких фактических обстоятельств дела, которые невозможно выявить посредством проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела. По своей сути, закон формирует новый механизм установления исключения из общих оснований для возбуждения уголовного дела – путем дополнения статьи 146 УПК РФ более жесткими требованиями набору действий и информации, требуемых для возбуждения уголовного дела", - сказал Клишас.

По его словам, обязывая следователя "проводить полноценное расследование еще до возбуждения уголовного дела, мы не решим проблему необоснованного вовлечения граждан в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел". "Но мы точно предоставим правоохранительным органам дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления", - отметил глава комитета.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 16:33
Роскомнадзор потребовал от Google убрать рекламу сайтов о наркотиках
По мнению комитета, для реализации поставленной задачи эффективнее применить уже существующий механизм установления подобных исключений, а именно в статье 140 УПК РФ установить условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено.
 
РоссияСовет Федерации РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
Лента новостейМолния