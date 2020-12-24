https://ria.ru/20201224/sbyt-1590786390.html

Комитет Совфеда отклонил закон об исключениях по делам о сбыте наркотиков

Комитет Совфеда отклонил закон об исключениях по делам о сбыте наркотиков

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон, направленный на исключение необоснованного... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:52

2020-12-24T16:52

2020-12-24T16:52

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совет федерации рф

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду отклонить закон, направленный на исключение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков.Он напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс уже содержит исключения, когда уголовное дело не может быть возбуждено, это касается запрета на возбуждение дела в связи с "амнистией капитала". Вместе с тем, заявил сенатор, эти исключения сформулированы "принципиально иначе", чем рассматриваемым законом. Так, согласно части второй статьи 140 "Поводы и основание для возбуждения уголовного дела" УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. На стадии возбуждения уголовного дела фиксируется лишь обнаружение признаков преступления, что является законным основанием для предварительного расследования, в ходе которого уже будут устанавливаться элементы состава преступления.По его словам, обязывая следователя "проводить полноценное расследование еще до возбуждения уголовного дела, мы не решим проблему необоснованного вовлечения граждан в "доследственные" проверки и расследования уголовных дел". "Но мы точно предоставим правоохранительным органам дополнительное основание, которое позволит им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления", - отметил глава комитета.По мнению комитета, для реализации поставленной задачи эффективнее применить уже существующий механизм установления подобных исключений, а именно в статье 140 УПК РФ установить условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено.

https://ria.ru/20201205/gaz-1587775388.html

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