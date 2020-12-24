https://ria.ru/20201224/sanktsii-1590669050.html

СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным

СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным

США подготовили санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с процессом. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:43

2020-12-24T07:43

2020-12-24T11:02

госпитализация алексея навального

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США подготовили санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с процессом.Уточняется, что введение ограничительных мер требует полного утверждения со стороны всех федеральных органов власти, включая подпись президента.На прошлой неделе на большой пресс-конференции Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это "легализация работы американских спецслужб".Ситуация с Алексеем НавальнымДвадцатого августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо на борту. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее госпитализировали в Германию.Российские врачи установили, что у пациента произошло нарушение углеводного баланса и обмена веществ, немецкие медики же увидели в случившемся отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".В конце сентября Навального выписали, он остается в Германии. В декабре он, а также нескольких иностранных СМИ опубликовали материалы о том, что за "отравлением" стоят сотрудники ФСБ.В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института, Москва ответила зеркально.

https://ria.ru/20201223/charite-report-1590590977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/navalnyy-1590382604.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, сша, в мире