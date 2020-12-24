Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/sanktsii-1590669050.html
СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
США подготовили санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с процессом. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:43
2020-12-24T11:02
госпитализация алексея навального
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США подготовили санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с процессом.Уточняется, что введение ограничительных мер требует полного утверждения со стороны всех федеральных органов власти, включая подпись президента.На прошлой неделе на большой пресс-конференции Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это "легализация работы американских спецслужб".Ситуация с Алексеем НавальнымДвадцатого августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо на борту. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее госпитализировали в Германию.Российские врачи установили, что у пациента произошло нарушение углеводного баланса и обмена веществ, немецкие медики же увидели в случившемся отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".В конце сентября Навального выписали, он остается в Германии. В декабре он, а также нескольких иностранных СМИ опубликовали материалы о том, что за "отравлением" стоят сотрудники ФСБ.В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института, Москва ответила зеркально.
https://ria.ru/20201223/charite-report-1590590977.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/navalnyy-1590382604.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8d09de248d5567c2c6e879bab0be85a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, сша, в мире

СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным

07:43 24.12.2020 (обновлено: 11:02 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США подготовили санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с процессом.
Уточняется, что введение ограничительных мер требует полного утверждения со стороны всех федеральных органов власти, включая подпись президента.
На прошлой неделе на большой пресс-конференции Владимир Путин снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой.
Также Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства. По его словам, это "легализация работы американских спецслужб".
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 16:12
Клиника Charite обнародовала отчет о лечении Навального

Ситуация с Алексеем Навальным

Двадцатого августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо на борту. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее госпитализировали в Германию.
Российские врачи установили, что у пациента произошло нарушение углеводного баланса и обмена веществ, немецкие медики же увидели в случившемся отравление субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
В конце сентября Навального выписали, он остается в Германии. В декабре он, а также нескольких иностранных СМИ опубликовали материалы о том, что за "отравлением" стоят сотрудники ФСБ.
В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института, Москва ответила зеркально.
Представитель посольства Австрии в России у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 13:37Сказано в эфире
"Последовательная линия". Эксперты об ответных мерах РФ из-за Навального
 
Госпитализация Алексея НавальногоДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы
16:30Памфилова заявила о готовности к возможному вмешательству в выборы
16:30МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:29В Ленинградской области загорелся детский санаторий
16:28Самолет со "Спутником V" прибыл в Аргентину
16:27Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
16:25Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
16:22Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
16:19В Оренбургской области 31 декабря объявили выходным днем
16:17Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса из Британии
16:15МИД пообещал ответные меры на притеснения российских СМИ в Латвии
16:11В МИД рассчитывают на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД
16:11Текслер рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
16:10Патриарх: пастыри в пандемию должны быть особенно осторожными в словах
16:10Вирусолог назвал причины антирекорда по количеству зараженных в России
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
Лента новостейМолния