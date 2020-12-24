https://ria.ru/20201224/sanaitoriy-1590781236.html

В Ленинградской области загорелся детский санаторий

В Ленинградской области загорелся детский санаторий

Компьютерный класс загорелся в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:29

2020-12-24T16:29

2020-12-24T16:56

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

волховский район

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компьютерный класс загорелся в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По его словам, в 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 34 человека и 11 единиц техники.Пострадавших при пожаре в детском пульмонологическом санатории в Ленинградской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона."По предварительной информации, пострадавших нет, идёт эвакуация. Бригада скорой медицинской помощи направлена", - говорится в сообщении.Шестнадцать сотрудников детского пульмонологического санатория эвакуировали из-за пожара, детей в горящем здании не было, сообщили в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что пожар произошел в учебном корпусе. В настоящее время пожар локализован. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась.

https://ria.ru/20201221/pozhar-1590155425.html

https://ria.ru/20201218/pozhar-1589922612.html

ленинградская область

волховский район

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Первые кадры с места пожара в санатории "Колчаново" Первые кадры с места пожара в санатории "Колчаново", предоставленные МЧС России с места происшествия. 2020-12-24T16:29 true PT0M11S

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туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, волховский район, происшествия