https://ria.ru/20201224/sanaitoriy-1590781236.html
В Ленинградской области загорелся детский санаторий
В Ленинградской области загорелся детский санаторий
Компьютерный класс загорелся в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:29
2020-12-24T16:29
2020-12-24T16:56
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
волховский район
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Компьютерный класс загорелся в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.По его словам, в 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 34 человека и 11 единиц техники.Пострадавших при пожаре в детском пульмонологическом санатории в Ленинградской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона."По предварительной информации, пострадавших нет, идёт эвакуация. Бригада скорой медицинской помощи направлена", - говорится в сообщении.Шестнадцать сотрудников детского пульмонологического санатория эвакуировали из-за пожара, детей в горящем здании не было, сообщили в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что пожар произошел в учебном корпусе. В настоящее время пожар локализован. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась.
https://ria.ru/20201221/pozhar-1590155425.html
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Первые кадры с места пожара в санатории "Колчаново"
Первые кадры с места пожара в санатории "Колчаново", предоставленные МЧС России с места происшествия.
2020-12-24T16:29
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РИА Новости
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туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, волховский район, происшествия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Компьютерный класс загорелся в детском пульмонологическом санатории в Волховском районе Ленинградской области
, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре в селе Колчаново на улице Центральная, дом 45, в компьютерном классе детского пульмонологического санатория", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 15.55 пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 34 человека и 11 единиц техники.
Пострадавших при пожаре в детском пульмонологическом санатории в Ленинградской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По предварительной информации, пострадавших нет, идёт эвакуация. Бригада скорой медицинской помощи направлена", - говорится в сообщении.
Шестнадцать сотрудников детского пульмонологического санатория эвакуировали из-за пожара, детей в горящем здании не было, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, во время возгорания в корпусе детей не было. Из здания эвакуировано 16 человек персонала", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что пожар произошел в учебном корпусе. В настоящее время пожар локализован. Дети находились в спальном корпусе. Эвакуация 5 детей в другой корпус не потребовалась.