Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
© Фото : Александр Андреев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Второй и третий самолеты с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону, сообщает Минобороны России.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей.
"Второй и третий самолеты Ил-76, осуществляющие переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа, вылетели с аэродрома города Ростов-на-Дону в город Симферополь. На борту воздушного судна личный состав мобильного госпиталя и медицинское имущество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.
"По прибытию мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в ... Симферополь, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
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