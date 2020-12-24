https://ria.ru/20201224/samolety-1590668584.html

Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону

Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону

Второй и третий самолеты с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону, сообщает Минобороны... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:42

2020-12-24T07:42

2020-12-24T07:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

владимир путин

сергей шойгу

ялта

симферополь

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590210840_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ec62c6f5573728fcbd8fdc902a9a20ca.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Второй и третий самолеты с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей.Отмечается, что всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств."По прибытию мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в ... Симферополь, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590668149.html

ялта

симферополь

республика крым

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, владимир путин, сергей шойгу, ялта, симферополь, республика крым, ростов-на-дону, общество