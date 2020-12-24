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https://ria.ru/20201224/samolety-1590668584.html
Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
Второй и третий самолеты с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону, сообщает Минобороны... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:42
2020-12-24T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
владимир путин
сергей шойгу
ялта
симферополь
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Второй и третий самолеты с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону, сообщает Минобороны России.В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей.Отмечается, что всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств."По прибытию мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в ... Симферополь, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, владимир путин, сергей шойгу, ялта, симферополь, республика крым, ростов-на-дону, общество

Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону

07:42 24.12.2020
 
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Александр Андреев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Второй и третий самолеты с медицинским отрядом специального назначения Южного военного округа вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону, сообщает Минобороны России.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что госпитали Минобороны для лечения больных с коронавирусом будут развернуты в Ялте и Симферополе в ближайшие дни. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей.
"Второй и третий самолеты Ил-76, осуществляющие переброску одного медицинского отряда специального назначения Южного военного округа, вылетели с аэродрома города Ростов-на-Дону в город Симферополь. На борту воздушного судна личный состав мобильного госпиталя и медицинское имущество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.
"По прибытию мобильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в ... Симферополь, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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