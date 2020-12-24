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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201224/rusifikatsiya-1590779114.html
Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:22
2020-12-24T17:27
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов."Ни в коем случае нельзя заменять все это современным русским языком, потому что пока мы еще не привыкли слышать нашу разговорную речь в контексте богослужения, да может, к этому и не надо привыкать. Но заменять непонятные слова, делать текст более понятным для невоцерковленной, присутствующей во время таинств группы людей, — но это же ведь наш какой-то пастырский долг", — сказал патриарх на ежегодном епархиальном собрании Москвы в онлайн-формате.Он пояснил, что нужно "делать все для того, чтобы современные люди, практически не воцерковленные, уходили после таинства крещения, действительно приобщившись к некой тайне, которую они, может быть, до конца для себя не раскрыли, да и которую раскрыть невозможно, но чтобы эта тайна не убила в них желание понять до конца, а что же такое Церковь, что такое Евангелие".При этом в среде людей, уже давно посещающих храм, которые все хорошо понимают и знают, ничего делать не нужно, уточнил патриарх. Он подчеркнул, что "все требует меры, определенной культуры знания языка" и "злоупотреблять спонтанной русификацией не следует"."Если каждый по своему усмотрению начнет как-то использовать, в том числе, и русские слова в богослужебных текстах, то это не всегда может привести к той цели, которую человек перед собой ставит", — сказал предстоятель РПЦ.В связи с этим он предложил определить группу специалистов, которые бы занялись этой темой. "Лучше предложить какие-то апробированные тексты, чем вообще не реагировать на ту тему, которая существует, и на ту практику спонтанной русификации, которая существует реально в нашей церковной жизни", — добавил патриарх.В постановлении епархиального собрания Москвы, в частности, отмечается, что нужно "выработать взвешенный, церковно и научно обоснованный подход к работе по замене некоторых непонятных сегодня слов и выражений на более понятные, но не обедняющие и не искажающие смысл, не нарушающие стиль и поэтику церковнославянского языка".Ранее комиссия совещательного органа — Межсоборного присутствия РПЦ по богослужению и церковному искусству — уже начала работу по созданию корпуса текстов, предназначенных для улучшения понимания богослужения мирянами.
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россия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва

Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов

16:22 24.12.2020 (обновлено: 17:27 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале "Зарядье"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов.
"Ни в коем случае нельзя заменять все это современным русским языком, потому что пока мы еще не привыкли слышать нашу разговорную речь в контексте богослужения, да может, к этому и не надо привыкать. Но заменять непонятные слова, делать текст более понятным для невоцерковленной, присутствующей во время таинств группы людей, — но это же ведь наш какой-то пастырский долг", — сказал патриарх на ежегодном епархиальном собрании Москвы в онлайн-формате.
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Он пояснил, что нужно "делать все для того, чтобы современные люди, практически не воцерковленные, уходили после таинства крещения, действительно приобщившись к некой тайне, которую они, может быть, до конца для себя не раскрыли, да и которую раскрыть невозможно, но чтобы эта тайна не убила в них желание понять до конца, а что же такое Церковь, что такое Евангелие".
При этом в среде людей, уже давно посещающих храм, которые все хорошо понимают и знают, ничего делать не нужно, уточнил патриарх. Он подчеркнул, что "все требует меры, определенной культуры знания языка" и "злоупотреблять спонтанной русификацией не следует".
"Если каждый по своему усмотрению начнет как-то использовать, в том числе, и русские слова в богослужебных текстах, то это не всегда может привести к той цели, которую человек перед собой ставит", — сказал предстоятель РПЦ.
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В связи с этим он предложил определить группу специалистов, которые бы занялись этой темой. "Лучше предложить какие-то апробированные тексты, чем вообще не реагировать на ту тему, которая существует, и на ту практику спонтанной русификации, которая существует реально в нашей церковной жизни", — добавил патриарх.
В постановлении епархиального собрания Москвы, в частности, отмечается, что нужно "выработать взвешенный, церковно и научно обоснованный подход к работе по замене некоторых непонятных сегодня слов и выражений на более понятные, но не обедняющие и не искажающие смысл, не нарушающие стиль и поэтику церковнославянского языка".
Ранее комиссия совещательного органа — Межсоборного присутствия РПЦ по богослужению и церковному искусству — уже начала работу по созданию корпуса текстов, предназначенных для улучшения понимания богослужения мирянами.
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