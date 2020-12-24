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Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для будущего наличных денег
Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для будущего наличных денег
Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:05
2020-12-24T06:05
россия
аркадий трачук
гознак
москва
рубль
технологии
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Дискуссии о цифровом рубле могут вызывать беспокойство со стороны коммерческих банков, потому что это меняет их взаимоотношения с регулятором, пояснил Трачук. Они хотят понять, как цифровой рубль будет работать. "Я бы сегодня не взялся сказать, что это однозначно смерть наличных денег, или что наличные это не затронет – слишком ранняя фаза дискуссий", - резюмировал он.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
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россия, аркадий трачук, гознак, москва, рубль, технологии, экономика

Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для будущего наличных денег

06:05 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

"Цифровая валюта Центрального банка в идеале должна обеспечить все те функции, которые сегодня выполняют наличные: и хранение, и расчеты, и возможность быстрой и удобной передачи денег между физическими лицами, и, возможно, какой-то аспект анонимности при расчетах. Безусловно, если всю эту функциональность удастся в полной мере реализовать, цифровая валюта Центрального банка станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам", - отметил глава Гознака.

Дискуссии о цифровом рубле могут вызывать беспокойство со стороны коммерческих банков, потому что это меняет их взаимоотношения с регулятором, пояснил Трачук. Они хотят понять, как цифровой рубль будет работать. "Я бы сегодня не взялся сказать, что это однозначно смерть наличных денег, или что наличные это не затронет – слишком ранняя фаза дискуссий", - резюмировал он.
В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 15:38
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РоссияАркадий ТрачукГознакМоскваРубльТехнологииЭкономика
 
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