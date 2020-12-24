https://ria.ru/20201224/rubl-1590664757.html

Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для будущего наличных денег

Глава Гознака оценил угрозу цифрового рубля для будущего наличных денег

Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:05

2020-12-24T06:05

2020-12-24T06:05

россия

аркадий трачук

гознак

москва

рубль

технологии

экономика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам, однако сейчас однозначно говорить о его негативном влиянии на спрос на бумажные деньги преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Дискуссии о цифровом рубле могут вызывать беспокойство со стороны коммерческих банков, потому что это меняет их взаимоотношения с регулятором, пояснил Трачук. Они хотят понять, как цифровой рубль будет работать. "Я бы сегодня не взялся сказать, что это однозначно смерть наличных денег, или что наличные это не затронет – слишком ранняя фаза дискуссий", - резюмировал он.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.

https://ria.ru/20201221/rubl-1590239413.html

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россия, аркадий трачук, гознак, москва, рубль, технологии, экономика