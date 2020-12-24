Эпидемиолог объяснил рост случаев коронавируса в России
14:26 24.12.2020 (обновлено: 14:43 24.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повышенная социальная активность накануне праздников сказывается на эпидситуации в России, но можно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.
"В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации. Тем не менее можно осторожно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", - сказал Горелов журналистам.
Он уточнил, что волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне естественны и ожидаемы, поскольку Россия занимает большую территорию, условия распространения инфекции во всех регионах разные.
"Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", - пояснил Горелов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф