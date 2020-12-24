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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/rost-1590751401.html
Эпидемиолог объяснил рост случаев коронавируса в России
Эпидемиолог объяснил рост случаев коронавируса в России
Повышенная социальная активность накануне праздников сказывается на эпидситуации в России, но можно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации, заявил... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:26
2020-12-24T14:43
александр горелов
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повышенная социальная активность накануне праздников сказывается на эпидситуации в России, но можно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Он уточнил, что волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне естественны и ожидаемы, поскольку Россия занимает большую территорию, условия распространения инфекции во всех регионах разные."Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", - пояснил Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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александр горелов, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог объяснил рост случаев коронавируса в России

14:26 24.12.2020 (обновлено: 14:43 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повышенная социальная активность накануне праздников сказывается на эпидситуации в России, но можно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.
"В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации. Тем не менее можно осторожно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", - сказал Горелов журналистам.
Он уточнил, что волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне естественны и ожидаемы, поскольку Россия занимает большую территорию, условия распространения инфекции во всех регионах разные.
"Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", - пояснил Горелов.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
11:39Распространение нового коронавируса
Названа возможная причина появления нового штамма коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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