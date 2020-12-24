https://ria.ru/20201224/rost-1590751401.html

Эпидемиолог объяснил рост случаев коронавируса в России

Эпидемиолог объяснил рост случаев коронавируса в России

Повышенная социальная активность накануне праздников сказывается на эпидситуации в России, но можно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации, заявил... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:26

2020-12-24T14:26

2020-12-24T14:43

александр горелов

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Повышенная социальная активность накануне праздников сказывается на эпидситуации в России, но можно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 29935 - до 2 963 688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Он уточнил, что волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне естественны и ожидаемы, поскольку Россия занимает большую территорию, условия распространения инфекции во всех регионах разные."Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения", - пояснил Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201224/shtamm-1590702385.html

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