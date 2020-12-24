https://ria.ru/20201224/putin-1590763095.html
Путин поблагодарил преподавателей за обеспечение учебного процесса
Путин поблагодарил преподавателей за обеспечение учебного процесса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил профессорско-преподавательский корпус страны, в частности коллектив МГУ, за обеспечение непрерывного учебного процесса... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:12
2020-12-24T15:12
2020-12-24T15:18
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил профессорско-преподавательский корпус страны, в частности коллектив МГУ, за обеспечение непрерывного учебного процесса во время пандемии."Масштабным вызовом для всего мира, в том числе и для системы образования и в нашей стране, стала эпидемия коронавируса. Здесь хотел бы поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав, профессорско-преподавательский корпус страны и, конечно, коллектив МГУ, за то, что вы обеспечили устойчивость, непрерывность учебного процесса", - сказал он на заседании попечительского совета МГУ.
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