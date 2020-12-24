https://ria.ru/20201224/putin-1590763095.html

Путин поблагодарил преподавателей за обеспечение учебного процесса

Путин поблагодарил преподавателей за обеспечение учебного процесса

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил профессорско-преподавательский корпус страны, в частности коллектив МГУ, за обеспечение непрерывного учебного процесса... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:12

2020-12-24T15:12

2020-12-24T15:18

навигатор абитуриента

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590758906_0:260:3000:1948_1920x0_80_0_0_00044d01e74ab5a3f47c064f466da0de.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил профессорско-преподавательский корпус страны, в частности коллектив МГУ, за обеспечение непрерывного учебного процесса во время пандемии."Масштабным вызовом для всего мира, в том числе и для системы образования и в нашей стране, стала эпидемия коронавируса. Здесь хотел бы поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав, профессорско-преподавательский корпус страны и, конечно, коллектив МГУ, за то, что вы обеспечили устойчивость, непрерывность учебного процесса", - сказал он на заседании попечительского совета МГУ.

https://ria.ru/20201217/zarplata-1589671913.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, владимир путин, общество