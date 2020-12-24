https://ria.ru/20201224/programma-1590703455.html

СР предложила обязать кандидатов в губернаторы публиковать свои программы

СР предложила обязать кандидатов в губернаторы публиковать свои программы

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, обязывающий кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ публиковать свои... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:43

2020-12-24T11:43

2020-12-24T11:43

справедливая россия

политика

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, обязывающий кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ публиковать свои предвыборные программы в СМИ и интернете, соответствующий законопроект опубликован в четверг в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Авторы отмечают, что с учетом того, что высшее должностное лицо субъекта РФ "отвечает за весь комплекс социально-экономических проблем в субъекте РФ, целесообразно обязать зарегистрированного кандидата публиковать свою предвыборную программу не позднее чем за 10 дней до дня голосования не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании".Также авторы предлагают обязать кандидата размещать в интернете "для наиболее полного информирования избирателей о кандидатах для принятия избирателями более осознанного выбора". "Такая мера повысит прозрачность выборных процедур, равно как и повысит доверие избирателей к выборам и к избранным на должность кандидатам", - уверены авторы проекта. -0-

https://ria.ru/20201223/levchenko-1590636122.html

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справедливая россия, политика