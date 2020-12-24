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СР предложила обязать кандидатов в губернаторы публиковать свои программы
СР предложила обязать кандидатов в губернаторы публиковать свои программы
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, обязывающий кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ публиковать свои... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:43
2020-12-24T11:43
справедливая россия
политика
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, обязывающий кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ публиковать свои предвыборные программы в СМИ и интернете, соответствующий законопроект опубликован в четверг в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Авторы отмечают, что с учетом того, что высшее должностное лицо субъекта РФ "отвечает за весь комплекс социально-экономических проблем в субъекте РФ, целесообразно обязать зарегистрированного кандидата публиковать свою предвыборную программу не позднее чем за 10 дней до дня голосования не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании".Также авторы предлагают обязать кандидата размещать в интернете "для наиболее полного информирования избирателей о кандидатах для принятия избирателями более осознанного выбора". "Такая мера повысит прозрачность выборных процедур, равно как и повысит доверие избирателей к выборам и к избранным на должность кандидатам", - уверены авторы проекта. -0-
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справедливая россия, политика

СР предложила обязать кандидатов в губернаторы публиковать свои программы

11:43 24.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли законопроект, обязывающий кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ публиковать свои предвыборные программы в СМИ и интернете, соответствующий законопроект опубликован в четверг в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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Авторы отмечают, что с учетом того, что высшее должностное лицо субъекта РФ "отвечает за весь комплекс социально-экономических проблем в субъекте РФ, целесообразно обязать зарегистрированного кандидата публиковать свою предвыборную программу не позднее чем за 10 дней до дня голосования не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании".
Также авторы предлагают обязать кандидата размещать в интернете "для наиболее полного информирования избирателей о кандидатах для принятия избирателями более осознанного выбора". "Такая мера повысит прозрачность выборных процедур, равно как и повысит доверие избирателей к выборам и к избранным на должность кандидатам", - уверены авторы проекта. -0-
 
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