https://ria.ru/20201224/privivka-1590753931.html

Более двух тысяч петербуржцев уже привились от COVID-19

Более двух тысяч петербуржцев уже привились от COVID-19

Более 2 тысяч человек уже привито от коронавируса в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:35

2020-12-24T14:35

2020-12-24T14:36

распространение нового коронавируса

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч человек уже привито от коронавируса в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.По данным совета, с четверга в городе работают 36 пунктов вакцинации.Ранее сообщалось, что до конца года в Петербурге будет развернуто 70 прививочных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590752775.html

санкт-петербург

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2020

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санкт-петербург, общество