В ГД оценили угрозы США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Угрозы введения новых санкций против "Северного потока — 2" уже звучат заезженной пластинкой, США, похоже, сами запутались, какие по счету и силе санкции они пытаются применить против газового проекта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Угрозы введения новых "смертоносных" санкций против "Северного потока — 2" от уходящей администрации Трампа уже звучат заезженной пластинкой. США, похоже, сами запутались какие по счету и силе санкции они пытаются применить против российско-европейского газового проекта".
Кроме того, отмечает Железняк, в Европе растет раздражение от американского вмешательства во внутренние дела. Он считает, что ведущие страны континента будут активнее отстаивать свои интересы, в том числе в области энергетической безопасности.
"США не могут смириться с тем, что европейцы не желают переплачивать за американский дорогой газ, особенно в нынешних условиях экономического кризиса на фоне пандемии. Прямой конкуренции с российскими энергоресурсами американскому СПГ в Европе не выдержать. Вскоре мы увидим степень понимания этого факта со стороны новой администрации Белого Дома", - добавил депутат.
Железняк уверен, что все российские энергетические проекты будут реализованы, несмотря на постоянные попытки их сорвать со стороны США.
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