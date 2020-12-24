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https://ria.ru/20201224/potok-1590743755.html
В ГД оценили угрозы США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"
В ГД оценили угрозы США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"
Угрозы введения новых санкций против "Северного потока — 2" уже звучат заезженной пластинкой, США, похоже, сами запутались, какие по счету и силе санкции они... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T13:58
2020-12-24T13:58
россия
северный поток — 2
госдума рф
сергей железняк
сша
экономика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Угрозы введения новых санкций против "Северного потока — 2" уже звучат заезженной пластинкой, США, похоже, сами запутались, какие по счету и силе санкции они пытаются применить против газового проекта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Кроме того, отмечает Железняк, в Европе растет раздражение от американского вмешательства во внутренние дела. Он считает, что ведущие страны континента будут активнее отстаивать свои интересы, в том числе в области энергетической безопасности."США не могут смириться с тем, что европейцы не желают переплачивать за американский дорогой газ, особенно в нынешних условиях экономического кризиса на фоне пандемии. Прямой конкуренции с российскими энергоресурсами американскому СПГ в Европе не выдержать. Вскоре мы увидим степень понимания этого факта со стороны новой администрации Белого Дома", - добавил депутат.Железняк уверен, что все российские энергетические проекты будут реализованы, несмотря на постоянные попытки их сорвать со стороны США.
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россия, северный поток — 2, госдума рф, сергей железняк, сша, экономика

В ГД оценили угрозы США ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"

13:58 24.12.2020
 
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Угрозы введения новых санкций против "Северного потока — 2" уже звучат заезженной пластинкой, США, похоже, сами запутались, какие по счету и силе санкции они пытаются применить против газового проекта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Угрозы введения новых "смертоносных" санкций против "Северного потока — 2" от уходящей администрации Трампа уже звучат заезженной пластинкой. США, похоже, сами запутались какие по счету и силе санкции они пытаются применить против российско-европейского газового проекта".

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Депутат Госдумы
Сергей Железняк
Кроме того, отмечает Железняк, в Европе растет раздражение от американского вмешательства во внутренние дела. Он считает, что ведущие страны континента будут активнее отстаивать свои интересы, в том числе в области энергетической безопасности.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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"Действует напролом": "Северный поток — 2" вышел на финишную прямую
"США не могут смириться с тем, что европейцы не желают переплачивать за американский дорогой газ, особенно в нынешних условиях экономического кризиса на фоне пандемии. Прямой конкуренции с российскими энергоресурсами американскому СПГ в Европе не выдержать. Вскоре мы увидим степень понимания этого факта со стороны новой администрации Белого Дома", - добавил депутат.
Железняк уверен, что все российские энергетические проекты будут реализованы, несмотря на постоянные попытки их сорвать со стороны США.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Госдума РФСергей ЖелезнякСШАЭкономика
 
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