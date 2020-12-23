https://ria.ru/20201223/kol-1590650294.html
Reuters узнал о планах США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Reuters узнал о планах США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", который призван сделать его... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:01
2020-12-23T22:01
2020-12-23T23:43
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
сша
экономика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", который призван сделать его реализацию невозможной, сообщило Reuters.Отмечается, что Вашингтон призвал европейских партнеров и частные компании воздержаться от работ по завершению проекта.По данным собеседников агентства, санкции не коснутся чиновников или правительств, но не уточняется, кого именно могут затронуть ограничения. Также один из источников заявил, что некоторые европейские организации могут избежать санкций, если приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте. — Прим. ред.)"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила укладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html
https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, сша, экономика