https://ria.ru/20201224/pogonya-1590704857.html

В Петербурге полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Петербурге полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Сотрудникам ДПС в Петербурге пришлось стрелять по колесам автомобиля ВАЗ с чужими номерами, чтобы задержать пьяного водителя, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:49

2020-12-24T11:49

2020-12-24T11:49

skoda

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Сотрудникам ДПС в Петербурге пришлось стрелять по колесам автомобиля ВАЗ с чужими номерами, чтобы задержать пьяного водителя, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, во вторник вечером на набережной реки Екатерингофки сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль "ВАЗ 211440". Сразу было установлено, что на нем стоят госзнаки, которые числятся за другой машиной (Skoda Roomster). Игнорируя требования полиции, водитель увеличил скорость, совершая опасные маневры, чтобы скрыться от преследования.Задержанным оказался 41-летний неработающий житель города Красное Село под Петербургом, который был пьян. Как информирует ГУМВД, мужчина рассказал сотрудникам полиции, что его якобы задерживают едва ли не впервые, и обычно он "игнорирует" требования представителей власти.В багажнике ВАЗа полицейские обнаружили подлинные госзнаки автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю жительницу Петербурга. По факту обнаружения подложных госномеров на автомобиле проводится проверка, уточняет ведомство.Водитель отечественной легковушки был доставлен в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе и за езду в нетрезвом виде, заключает пресс-служба ГУМВД.

https://ria.ru/20201123/voditel-1585913190.html

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skoda, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия