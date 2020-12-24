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Туризм
https://ria.ru/20201224/poezda-1590711300.html
Названы самые популярные маршруты для зарубежных путешествий на поездах
Названы самые популярные маршруты для зарубежных путешествий на поездах
Определены самые востребованные заграничные направления для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:07
2020-12-24T17:07
туризм
туризм
поезда
гагра
новости - туризм
абхазия
москва
сочи
ростов-на-дону
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные заграничные направления для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в первые месяцы года, до закрытия границ, в списке популярных зарубежных маршрутов у российских туристов были Минск, Киев, Хельсинки, Гомель, Брест, Витебск, Харьков, Рига, Таллин. Сейчас доступны только курорты Абхазии, которые ранее в списке не поднимались выше второй десятки. Чаще всего туда отправляются из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы и Воронежа. Средний чек за железнодорожный билет за рубеж в текущем году составил почти четыре тысячи рублей, что на восемь процентов меньше прошлогоднего показателя.Билеты из Москвы в Абхазию в этом году подорожали на четверть. Так, в Сухум их оформляли в среднем за 5,1 тысячи рублей, в Гагру – за 5,3 тысячи рублей. Зато на треть стало дешевле добираться до пляжей республики из Сочи и Адлера.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
гагра
абхазия
москва
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ростов-на-дону
краснодарский край
воронеж
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туризм, поезда, гагра, новости - туризм, абхазия, москва, сочи, ростов-на-дону, краснодарский край, воронеж, сухум

Названы самые популярные маршруты для зарубежных путешествий на поездах

17:07 24.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные заграничные направления для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в первые месяцы года, до закрытия границ, в списке популярных зарубежных маршрутов у российских туристов были Минск, Киев, Хельсинки, Гомель, Брест, Витебск, Харьков, Рига, Таллин.
Сейчас доступны только курорты Абхазии, которые ранее в списке не поднимались выше второй десятки. Чаще всего туда отправляются из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы и Воронежа.
Средний чек за железнодорожный билет за рубеж в текущем году составил почти четыре тысячи рублей, что на восемь процентов меньше прошлогоднего показателя.
Билеты из Москвы в Абхазию в этом году подорожали на четверть. Так, в Сухум их оформляли в среднем за 5,1 тысячи рублей, в Гагру – за 5,3 тысячи рублей. Зато на треть стало дешевле добираться до пляжей республики из Сочи и Адлера.
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