https://ria.ru/20201224/poezda-1590711300.html
Названы самые популярные маршруты для зарубежных путешествий на поездах
Названы самые популярные маршруты для зарубежных путешествий на поездах
Определены самые востребованные заграничные направления для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:07
2020-12-24T17:07
2020-12-24T17:07
туризм
туризм
поезда
гагра
новости - туризм
абхазия
москва
сочи
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154937/63/1549376338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_887ce62379e2b556968ac9084fce0efc.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные заграничные направления для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в первые месяцы года, до закрытия границ, в списке популярных зарубежных маршрутов у российских туристов были Минск, Киев, Хельсинки, Гомель, Брест, Витебск, Харьков, Рига, Таллин. Сейчас доступны только курорты Абхазии, которые ранее в списке не поднимались выше второй десятки. Чаще всего туда отправляются из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы и Воронежа. Средний чек за железнодорожный билет за рубеж в текущем году составил почти четыре тысячи рублей, что на восемь процентов меньше прошлогоднего показателя.Билеты из Москвы в Абхазию в этом году подорожали на четверть. Так, в Сухум их оформляли в среднем за 5,1 тысячи рублей, в Гагру – за 5,3 тысячи рублей. Зато на треть стало дешевле добираться до пляжей республики из Сочи и Адлера.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
гагра
абхазия
москва
сочи
ростов-на-дону
краснодарский край
воронеж
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154937/63/1549376338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_436830a151d8753746d37dac819aab6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, поезда, гагра, новости - туризм, абхазия, москва, сочи, ростов-на-дону, краснодарский край, воронеж, сухум
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные заграничные направления для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в первые месяцы года, до закрытия границ, в списке популярных зарубежных маршрутов у российских туристов были Минск, Киев, Хельсинки, Гомель, Брест, Витебск, Харьков, Рига, Таллин.
Сейчас доступны только курорты Абхазии, которые ранее в списке не поднимались выше второй десятки. Чаще всего туда отправляются из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы и Воронежа.
Средний чек за железнодорожный билет за рубеж в текущем году составил почти четыре тысячи рублей, что на восемь процентов меньше прошлогоднего показателя.
Билеты из Москвы в Абхазию в этом году подорожали на четверть. Так, в Сухум их оформляли в среднем за 5,1 тысячи рублей, в Гагру – за 5,3 тысячи рублей. Зато на треть стало дешевле добираться до пляжей республики из Сочи и Адлера.