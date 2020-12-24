https://ria.ru/20201224/poezd-1590674190.html

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом

Иномарка и поезд столкнулись в ночь на четверг в Амурской области, в результате аварии два человека погибли и трое госпитализированы с травмами, сообщает УМВД... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T08:58

2020-12-24T08:58

2020-12-24T09:04

амурская область

магдагачинский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Иномарка и поезд столкнулись в ночь на четверг в Амурской области, в результате аварии два человека погибли и трое госпитализированы с травмами, сообщает УМВД по Амурской области.ДТП произошло на железнодорожном переезде в поселке Ушумун Магдагачинского района Амурской области. По данным ведомства, "31-летний водитель, управляя автомобилем Субару Джасти, допустил столкновение с грузовым поездом".Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что ДТП не повлияло на график движения поездовПо информации пресс-службы дороги, авария произошла в среду в 18.33 мск на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника.Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда на момент аварии работали исправно, уточняет ЗабЖД.

https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html

https://ria.ru/20201222/dtp-1590308520.html

амурская область

магдагачинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, магдагачинский район, происшествия