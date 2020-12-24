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В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
Иномарка и поезд столкнулись в ночь на четверг в Амурской области, в результате аварии два человека погибли и трое госпитализированы с травмами, сообщает УМВД... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T08:58
2020-12-24T09:04
амурская область
магдагачинский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Иномарка и поезд столкнулись в ночь на четверг в Амурской области, в результате аварии два человека погибли и трое госпитализированы с травмами, сообщает УМВД по Амурской области.ДТП произошло на железнодорожном переезде в поселке Ушумун Магдагачинского района Амурской области. По данным ведомства, "31-летний водитель, управляя автомобилем Субару Джасти, допустил столкновение с грузовым поездом".Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что ДТП не повлияло на график движения поездовПо информации пресс-службы дороги, авария произошла в среду в 18.33 мск на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника.Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда на момент аварии работали исправно, уточняет ЗабЖД.
https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html
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амурская область, магдагачинский район, происшествия

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом

08:58 24.12.2020 (обновлено: 09:04 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Иномарка и поезд столкнулись в ночь на четверг в Амурской области, в результате аварии два человека погибли и трое госпитализированы с травмами, сообщает УМВД по Амурской области.
ДТП произошло на железнодорожном переезде в поселке Ушумун Магдагачинского района Амурской области. По данным ведомства, "31-летний водитель, управляя автомобилем Субару Джасти, допустил столкновение с грузовым поездом".
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"В результате двое пассажиров иномарки – мужчины 1988 и 1976 годов рождения погибли, ещё двое пассажиров – 1986 и 1987 годов рождения и водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что ДТП не повлияло на график движения поездов
"В результате инцидента движение по одному пути временно приостановлено, задержек пассажирских поездов нет", - сообщает ЗабЖД.
По информации пресс-службы дороги, авария произошла в среду в 18.33 мск на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника.
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"Водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути при запрещающем сигнале светофора … По предварительным данным, в результате происшествия один человек, находившийся в автомобиле, погиб, двое получили тяжелые травмы, еще двое - травмы средней степени тяжести. Локомотивная бригада не пострадала", - добавляет ЗабЖД.
Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда на момент аварии работали исправно, уточняет ЗабЖД.
 
Амурская областьМагдагачинский районПроисшествия
 
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