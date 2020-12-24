https://ria.ru/20201224/poezd-1590527342.html
Эксперты рассказали, как туристы предпочитают путешествовать на поезде
Эксперты рассказали, как туристы предпочитают путешествовать на поезде
В 2020 году туристы стали чаще ездить в купе, реже – в плацкарте, сообщает Biletix. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:54
2020-12-24T10:54
2020-12-24T10:54
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2020 году туристы стали чаще ездить в купе, реже – в плацкарте, сообщает Biletix.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за год доля покупок железнодорожных билетов в купейные вагоны выросла с 25 до 32 процентов, а в плацкартные – снизилась с 73 до 67 процентов. Интерес к поездкам в СВ также уменьшился с двух до одного процента.При этом стоимость проездных документов снизилась для всех пассажиров. Так, средний чек на поездки в купе уменьшился на 4,6 процента, до 5,1 тысячи рублей, на место в плацкарте стал дешевле на семь процентов, до 3,5 тысяч рублей. За билет в СВ пассажиры в среднем отдавали 6,5 тысячи рублей, что на четыре процента меньше, чем годом ранее.Самыми популярными направлениями в 2020 году стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Уфа.
https://ria.ru/20201222/turisty-1590350259.html
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цены, туристы, туризм, поезда, новости - туризм, москва, уфа, пермь, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2020 году туристы стали чаще ездить в купе, реже – в плацкарте, сообщает Biletix.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что за год доля покупок железнодорожных билетов в купейные вагоны выросла с 25 до 32 процентов, а в плацкартные – снизилась с 73 до 67 процентов. Интерес к поездкам в СВ также уменьшился с двух до одного процента.
При этом стоимость проездных документов снизилась для всех пассажиров. Так, средний чек на поездки в купе уменьшился на 4,6 процента, до 5,1 тысячи рублей, на место в плацкарте стал дешевле на семь процентов, до 3,5 тысяч рублей. За билет в СВ пассажиры в среднем отдавали 6,5 тысячи рублей, что на четыре процента меньше, чем годом ранее.
Самыми популярными направлениями в 2020 году стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Уфа.