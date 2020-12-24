https://ria.ru/20201224/peterburg-1590727613.html

Водителю, въехавшему в пешеходов в центре Петербурга, грозит лишение прав

Водителю, въехавшему в пешеходов в центре Петербурга, грозит лишение прав

Полиция разыскала водителя, наехавшего на пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и скрывшегося с места ДТП, ему грозит лишение водительских прав,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T13:02

2020-12-24T13:02

2020-12-24T13:02

гумвд

hyundai solaris

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Полиция разыскала водителя, наехавшего на пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и скрывшегося с места ДТП, ему грозит лишение водительских прав, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.Вечером 22 декабря водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на пешеходную зону Невского проспекта, где находились люди. На видео с камер наблюдения видно, что в результате аварии незначительные травмы получил мужчина-пешеход. Однако когда прибыли полицейские и врачи скорой помощи, виновник аварии и потенциальный потерпевший уже покинули место ДТП.С виновником ДТП связались и потребовали явиться в полицию для разбирательства.

https://ria.ru/20201223/dtp-1590565081.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, hyundai solaris, санкт-петербург, происшествия