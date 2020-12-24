https://ria.ru/20201224/perelety-1590690248.html

Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса

Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что авиасообщение между странами не приостановлено, прогнозирует 100 млн случаев COVID в мире к весне из-за... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T10:49

2020-12-24T10:49

2020-12-24T10:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лдпр

владимир жириновский

турция

политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что авиасообщение между странами не приостановлено, прогнозирует 100 млн случаев COVID в мире к весне из-за того, что все "гуляют по планете".По статистике университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в настоящее время в мире зафиксировано более 78,7 млн случаев COVID-19.Он пояснил, что из-за отсутствия жестких ограничений все "гуляют по планете", а на новогодние праздники отправятся на отдых, например, в Турцию, и "привезут нам оттуда заразу".Как ранее сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта – "в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201221/zhirinovskiy-1590277407.html

турция

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, турция, политика