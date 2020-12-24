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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201224/perelety-1590690248.html
Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса
Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что авиасообщение между странами не приостановлено, прогнозирует 100 млн случаев COVID в мире к весне из-за... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T10:49
2020-12-24T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лдпр
владимир жириновский
турция
политика
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что авиасообщение между странами не приостановлено, прогнозирует 100 млн случаев COVID в мире к весне из-за того, что все "гуляют по планете".По статистике университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в настоящее время в мире зафиксировано более 78,7 млн случаев COVID-19.Он пояснил, что из-за отсутствия жестких ограничений все "гуляют по планете", а на новогодние праздники отправятся на отдых, например, в Турцию, и "привезут нам оттуда заразу".Как ранее сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта – "в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, турция, политика

Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса

10:49 24.12.2020 (обновлено: 10:58 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на то, что авиасообщение между странами не приостановлено, прогнозирует 100 млн случаев COVID в мире к весне из-за того, что все "гуляют по планете".
По статистике университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в настоящее время в мире зафиксировано более 78,7 млн случаев COVID-19.
"Сейчас же ковидом заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти!" – сказал Жириновский в четверг журналистам.
Он пояснил, что из-за отсутствия жестких ограничений все "гуляют по планете", а на новогодние праздники отправятся на отдых, например, в Турцию, и "привезут нам оттуда заразу".
Как ранее сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст желаемого эффекта – "в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе".
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 18:50Распространение нового коронавируса
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