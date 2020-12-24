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"Би-2" представила клип на трек "Того что нет" из сериала "Пассажиры"
"Би-2" представила клип на трек "Того что нет" из сериала "Пассажиры"
На YouTube-канале видеосервиса Start появился клип группы "Би-2" на композицию "Того что нет" из мистического сериала "Пассажиры". РИА Новости, 24.12.2020
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би-2
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса Start появился клип группы "Би-2" на композицию "Того что нет" из мистического сериала "Пассажиры". Помимо музыкантов в ролике принял участие исполнитель главной роли – Кирилл Кяро. Режиссером видео стал Максим Слюсарев.Текст песни и музыку написал поэт и композитор Михаил Карасев, она вошла в альбом "Нечетный воин 4. Часть 1", релиз которого состоялся в октябре.Авторы телешоу приняли решение использовать композицию в качестве саундтрека уже после того, как она была написана.Действие сериала происходит в такси (старенький "Мерседес"). К главному герою (Кирилл Кяро) попадают только те, кто еще не подвел важный итог в этой жизни и не успел признаться себе, что висит камнем на шее и не дает покинуть этот мир. В клипе музыканты Шура и Лева тоже пытаются стать пассажирами, но Кирилл Кяро им отказывает. Премьера проекта на платформе Start состоится сегодня, 24 декабря. Зрители увидят сразу два эпизода сериала. Далее каждую субботу можно будет смотреть по одной новой серии.
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музыка, кино и сериалы, новости культуры, би-2

"Би-2" представила клип на трек "Того что нет" из сериала "Пассажиры"

12:13 24.12.2020 (обновлено: 12:32 24.12.2020)
 
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса Start появился клип группы "Би-2" на композицию "Того что нет" из мистического сериала "Пассажиры".
Помимо музыкантов в ролике принял участие исполнитель главной роли – Кирилл Кяро. Режиссером видео стал Максим Слюсарев.
Текст песни и музыку написал поэт и композитор Михаил Карасев, она вошла в альбом "Нечетный воин 4. Часть 1", релиз которого состоялся в октябре.
Авторы телешоу приняли решение использовать композицию в качестве саундтрека уже после того, как она была написана.
Действие сериала происходит в такси (старенький "Мерседес"). К главному герою (Кирилл Кяро) попадают только те, кто еще не подвел важный итог в этой жизни и не успел признаться себе, что висит камнем на шее и не дает покинуть этот мир. В клипе музыканты Шура и Лева тоже пытаются стать пассажирами, но Кирилл Кяро им отказывает.
Премьера проекта на платформе Start состоится сегодня, 24 декабря. Зрители увидят сразу два эпизода сериала. Далее каждую субботу можно будет смотреть по одной новой серии.
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