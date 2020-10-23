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Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети
Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1", в записи которого приняли участие Андрей Макаревич, Владимир Шахрин, Инна Желанная и другие музыканты,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:59
2020-10-23T15:59
культура
музыка
новости культуры
машина времени
чайф
андрей макаревич
би-2
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1", в записи которого приняли участие Андрей Макаревич, Владимир Шахрин, Инна Желанная и другие музыканты, появился в Сети.В новый релиз вошли 12 песен, которые были написаны за последние полтора года поэтом, композитором и идеологом проекта Михаилом Карасевым."Причина появления этого альбома говорит о том, что музыка является сущностью в мире. Если с обозначением музыкальной концепции мы кое-как договорились, то о смысловом значении и текстах я хотел бы сказать, что это некая культура сомнений при отсутствии внешних причин и поисках самого себя в мире событий. Короче, наш альбом музыкальный и тематический, он о жизни, которая не имеет срока давности", - приводит слова Карасева пресс-служба.В записи "Нечетного воина 4. Часть 1" приняли участие: Manizha, Инна Желанная и Игорь Журавлев ("Альянс"), Ренарс Кауперс (Brainstorm), Сабрина, Валерий Дайнеко ("Песняры"), Андрей Макаревич ("Машина времени"), Владимир Шахрин ("Чайф"), Андрей Мисин, Настя Полева ("Настя"), Егор Белкин и Володя Котляров ("Порнофильмы")".Вторая по нумерации часть альбома "Retro Edition" вышла раньше первой части в 2019 году."Если сравнивать со второй частью, то альбом получился более электронным. "Retro Edition" была больше ориентирована на 70-е годы, а этот релиз – в духе эпохи 80-х годов. Ну и, разумеется, разные артисты. Кроме пары треков, в записи "Части 1" приняли участие совсем другие исполнители", - приводит слова Шуры (Александр Уман) пресс-служба."Нечетный воин" – музыкальный проект, история которого началась в 2005 году. Ко дню рождения автора многих хитов группы Би-2 Михаила Карасева, дяди Шуры Би-2 и автора многих хитов группы, вышел первый альбом проекта, в котором Лева и Шура выступили в качестве саунд-продюсеров. В этом октябре "Нечетный воин" отмечает 15-летие.
https://ria.ru/20200529/1572173486.html
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музыка, новости культуры, машина времени, чайф, андрей макаревич, би-2

Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети

15:59 23.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1", в записи которого приняли участие Андрей Макаревич, Владимир Шахрин, Инна Желанная и другие музыканты, появился в Сети.
В новый релиз вошли 12 песен, которые были написаны за последние полтора года поэтом, композитором и идеологом проекта Михаилом Карасевым.
"Причина появления этого альбома говорит о том, что музыка является сущностью в мире. Если с обозначением музыкальной концепции мы кое-как договорились, то о смысловом значении и текстах я хотел бы сказать, что это некая культура сомнений при отсутствии внешних причин и поисках самого себя в мире событий. Короче, наш альбом музыкальный и тематический, он о жизни, которая не имеет срока давности", - приводит слова Карасева пресс-служба.
В записи "Нечетного воина 4. Часть 1" приняли участие: Manizha, Инна Желанная и Игорь Журавлев ("Альянс"), Ренарс Кауперс (Brainstorm), Сабрина, Валерий Дайнеко ("Песняры"), Андрей Макаревич ("Машина времени"), Владимир Шахрин ("Чайф"), Андрей Мисин, Настя Полева ("Настя"), Егор Белкин и Володя Котляров ("Порнофильмы")".
Вторая по нумерации часть альбома "Retro Edition" вышла раньше первой части в 2019 году.
"Если сравнивать со второй частью, то альбом получился более электронным. "Retro Edition" была больше ориентирована на 70-е годы, а этот релиз – в духе эпохи 80-х годов. Ну и, разумеется, разные артисты. Кроме пары треков, в записи "Части 1" приняли участие совсем другие исполнители", - приводит слова Шуры (Александр Уман) пресс-служба.
"Нечетный воин" – музыкальный проект, история которого началась в 2005 году. Ко дню рождения автора многих хитов группы Би-2 Михаила Карасева, дяди Шуры Би-2 и автора многих хитов группы, вышел первый альбом проекта, в котором Лева и Шура выступили в качестве саунд-продюсеров. В этом октябре "Нечетный воин" отмечает 15-летие.
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